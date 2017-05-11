Водитель BMW напал на женщину с детьми в центре Москвы

Руководитель столичного управления Следственного комитета Александр Дрыманов поручил проверить инцидент, произошедший на пешеходном переходе в центре Москвы. По версии следствия, водитель автомобиля BMW остановился и беспричинно напал на женщину, которая вместе с детьми переходила дорогу в предназначенном для этого месте, передает РИА Новости.

Следователи разыскивают злоумышленника и очевидцев. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.