На станции метро "Тушинская" нашли подозрительный предмет

На станции метро "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нашли подозрительный бесхозный предмет. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и кинологи.
Зона обнаружения подозрительного предмета оцеплена, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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