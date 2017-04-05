В Шереметьево умер итальянец

Днем 5 апреля в Шереметьево скончался гражданин Италии. Мужчина опаздывал на рейс и одним из последних вбежал на борт воздушного судна.

Пассажиру стало плохо, когда он занял свое место, передает РИА ФАН. Врачи пытались реанимировать итальянца, но спасти его не удалось. По факту происшествия проводится проверка.