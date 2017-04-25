Десятки человек погибли в ДТП с автобусом

На дороге, соединяющей два крупнейших города Кении – столицу Найроби и порт Момбаса – произошла авария, жертвами которой стали по меньшей мере 27 человек, передает Life.ru. По предварительным данным, водитель автобуса с пассажирами выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, и врезался в грузовик.