Американка изнасиловала и ограбила таксиста

В американском штате Огайо 23-летней Бриттани Картер предъявили обвинение в изнасиловании и грабеже водителя такси. Двое сообщников девушки скрылись с места преступления и до сих пор остаются на свободе.

На данный момент предполагаемая насильница заключена под стражу, а двух других злоумышленников разыскивает полиция, передает New York Post. Преступление, в котором подозревается Бриттани, было совершено в январе текущего года в городе Финдли.

По информации полицейских, девушка и двое ее знакомых-афроамериканцев вызвали такси и попросили отвезти их в отель Towne Place Suites. Во время поездки 20-летний Кори Джексон приставил нож к горлу 29-летнего водителя, а Бриттани в этот момент совершила с ним насильственный половой акт.

После этого сообщники девушки похитили у таксиста 32 доллара и скрылись с места происшествия. Бриттани же не успела сбежать и была задержана полицией.

Теперь стражи порядка недоумевают по поводу того, зачем девушка насиловала свою жертву. "Мы не знаем, зачем она это сделала. Возможно, хотела отвлечь водителя в тот момент, когда они у него отнимали деньги", – предположил лейтенант Роберт Ринг.

Как отмечает издание, у Бриттани уже не в первый раз возникают проблемы с правосудием. В 2016 году ее дважды задерживали за незаконный оборот наркотиков: в одном случае у нее нашли героин, а в другой раз для перевозки запрещенных веществ использовался автомобиль девушки.