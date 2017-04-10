20 неизвестных открыли огонь по АЗС в Подмосковье

В Подмосковье 20 человек атаковали автозаправку. Неизвестные, приехавшие на автомобиле "Газель", открыли огонь по АЗС, передает Life.ru.

В результате инцидента погиб один человек, еще двое экстренно госпитализированы. На месте ЧП работают правоохранители. Причины происшествия устанавливаются.