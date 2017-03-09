В Италии мост рухнул на машину с людьми

На трассу A14 между городами Лорето и Анкона на востоке Италии упал автодорожный мост, передает "Газета.ru". Сообщается, что под завалами погибла супружеская пара, чей автомобиль в момент происшествия находился под мостом. Также стало известно о ранении двух рабочих. Мост и трасса оказались перекрыты в обе стороны движения. Последствия обрушения сняли на видео.

(9mar-14:30) Crollo cavalcavia 167 SP10 coinvolge auto in transito su A14: 2 persone decedute. Intervento #vigilidelfuoco in corso pic.twitter.com/pL2KZCKFoT — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 9 марта 2017 г.