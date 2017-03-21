Адвокат семьи Магнитского выпал из окна из-за джакузи

В Новой Москве из окна на четвертом этаже жилого дома выпал известный адвокат Николай Горохов. Он представляет в суде интересы семьи Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году.
По предварительным данным, Горохов и двое грузчиков пытались с помощью веревки поднять на четвертый этаж жилого дома джакузи, однако трос не выдержал, и адвокат оказался на земле вместе с ванной. Юриста госпитализировали со множественными ушибами и переломами, передает Life.ru.
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