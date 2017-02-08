Названа дата похорон комбата Гиви

Инцидент произошел в подземном переходе на Озерной улице
Лидера ополченцев Михаила Толстых похоронят 10 февраля. Как сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, в Донбассе объявлен трехдневный траур, передает Life.ru.
В убийстве Гиви Захарченко обвинил Киев. Он назвал действия украинских властей преступными.
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