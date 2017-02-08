Убийство ополченца Гиви Корчевников покидает "Прямой эфир" Донбасс в огне Сто дней президента Трампа Дом-2
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Названа дата похорон комбата Гиви

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Лидера ополченцев Михаила Толстых похоронят 10 февраля. Как сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, в Донбассе объявлен трехдневный траур, передает Life.ru.

В убийстве Гиви Захарченко обвинил Киев. Он назвал действия украинских властей преступными.

8 февраля 2017, 14:45

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