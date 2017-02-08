Кремль назвал цель заказчиков убийства Гиви в Донбассе

В Кремле убийство командира ополченцев Михаила Толстых назвали попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе. "Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за таким убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отверг любую причастность Москвы к подобным преступлениям. "Что касается того, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, они должны быть определены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте", – цитирует "Интерфакс" Пескова.