Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве

Около полуночи двое злоумышленников с пистолетом ворвались в интим-магазин на Мячковском бульваре на юго-востоке Москвы. "Преступники забрали из кассы деньги и продаваемую продукцию", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы столичного управления МВД. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется поиск налетчиков.