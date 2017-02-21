Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи

Жена москвича, захватившего ранее ее и детей в заложники, прокомментировала случившееся. Женщина подчеркнула, что подобное случается в жизни и ничего необычного в этом нет.

По словам Дарьи, они с супругом "просто поссорились". "Мы и в заложниках-то не были... Просто не могли выйти. У нас нормальная, обычная семья. Он не опасен. Подобное случается в жизни", – цитирует женщину Life.ru.

По словам Дарьи, раньше странностей в поведении мужа она не замечала. Она также рассказала, что дочь очень переживает из-за отсутствия отца и постоянно интересуется тем, где он.

Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний Леонид из Ново-Переделкина захватил в заложники свою жену и троих детей. Ведя онлайн-трансляцию в соцсетях, мужчина требовал связаться с посольствами Ирана и Китая, чтобы они предоставили ему политическое убежище.

После этого Леонид выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный спасателями куб. На данный момент, мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Захват заложников".