Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
По словам Дарьи, они с супругом "просто поссорились". "Мы и в заложниках-то не были... Просто не могли выйти. У нас нормальная, обычная семья. Он не опасен. Подобное случается в жизни", – цитирует женщину Life.ru.
По словам Дарьи, раньше странностей в поведении мужа она не замечала. Она также рассказала, что дочь очень переживает из-за отсутствия отца и постоянно интересуется тем, где он.
Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний Леонид из Ново-Переделкина захватил в заложники свою жену и троих детей. Ведя онлайн-трансляцию в соцсетях, мужчина требовал связаться с посольствами Ирана и Китая, чтобы они предоставили ему политическое убежище.
После этого Леонид выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный спасателями куб. На данный момент, мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Захват заложников".
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