Подробности захвата семьи москвичом-психопатом

К захватившему в Ново-Переделкине в заложники семью 27-летнему Леониду О. на переговоры приехали мать и сестра. Однако он отказался открывать им дверь.

Мужчина, состоящий на учете у психиатра, не выпускающий из квартиры свою жену с тремя маленькими детьми, проигнорировал предложение своих матери и сестры пойти на переговоры. Со злоумышленником пытаются установить контакт и полицейские, но пока безрезультатно.

Старшему ребенку захватчика четыре года, среднему – 2,7, а младшему – чуть больше года. Житель Ново-Переделкина, где он с семьей снимает квартиру, ведет онлайн-трансляцию происходящего на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает Life.ru. Захватчик на протяжении нескольких часов подробно описывает свои действия.

Злоумышленник, являющийся по профессии электромонтажником, выдвинул свои требования. Он заявил, что ему необходимо связаться с посольствами Ирана и Китая, чтобы получить политическое убежище. Мужчина угрожает расправиться с семьей в случае, если его требования не будут удовлетворены.



На переговоры с Леонидом О. выехал представитель дипломатического ведомства Азербайджана, сообщает Nation News. На своей странице мужчина заявил, что у него есть доказательства подлинности сборника под названием "Протоколы сионских мудрецов", который является экстремистским материалом в России.

Согласно последним подробностям происшествия, оказалось, что днем ранее мужчина выпорол ребенка. Из-за этого его жене пришлось вызвать полицию. В настоящее время бойцы СОБРа, Росгвардии, полицейские и спасатели готовятся к штурму квартиры с заложниками.