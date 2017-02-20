В Москве дочь-заложница заступилась за психопата-отца

Дочь душевнобольного Леонида О., взявшего в заложники свою семью, вступилась за родственника. Ребенок попросил стражей порядка "не обижать папу".

Мужчина выкрикнул через окно, что его семья находится в полной безопасности, сообщает Life.ru. По его словам, спасать кого-либо нет необходимости. Сама пятилетняя девочка также заявила, что "папа их не трогает", сообщает "Вечерняя Москва".

Леонид установил на подоконнике своей квартиры динамики и присоединил к ним микрофон. "Будет феерично, если у меня отключат электричество", – отметил он и громко включил музыку. Через некоторое время захватчик все же согласился сдаться стражам порядка. "Выключайте свою технику, и тогда через полчаса я сдаюсь, если хотите", – выкрикнул он.

Сам мужчина назвал захват заложников перфомансом. Стоявшие рядом с домом журналисты не одобрили действия художника. "Мы все замерзли уже, слышь, заканчивай, хоть скажи, что хочешь", – прокричали ему сотрудники СМИ.

Ранее душевнобольной заявил, что вой сирен пожарных машин мешает ему смотреть спортивную трансляцию. При этом он предъявил справки о своем здоровье. Между тем психологи пытались говорить с ним из окна примыкающей квартиры, так как здание расположено буквой "Г".

Напомним, Леонид взял в заложники свою жену и трех дочек. В социальной сети "ВКонтакте" он требовал внимания СМИ и призывал связать его с послами Китая, КНДР или Ирана. Он утверждает, что Россия управляется сионистами, и хочет получить политическое убежище в КНДР.