Москвич взял в заложники жену и троих детей

Москвич забаррикадировался в собственной квартире в Ново-Переделкино, захватив в заложники жену и троих маленьких детей. По предварительным данным, он психически болен.

Как пишет Life.ru, 27-летний мужчина угрожает расправиться с семьей. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком, который требует связать его с посольствами Китая и Ирана и утверждает, что в России ему грозит смертельная опасность.