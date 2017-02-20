Захват заложников в Москве
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Спецназ готовится к штурму квартиры, в то время как захватчик общается с правоохранителями и журналистами через окно в кухне. Видеотрансляцию ведет Ruptly.
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