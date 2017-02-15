Грабители с топорами напали на салон связи в Москве

Вечером 15 февраля неизвестные напали на салон связи неподалеку от станции метро "Нахимовский проспект" на юго-западе Москвы. Преступники были вооружены топорами.
В результате происшествия пострадал один из налетчиков – он был ранен из пневматического пистолета. Преступникам удалось скрыться. Правоохранители разыскивают злоумышленников, передает РЕН ТВ.
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