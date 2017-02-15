Задержание налетчика на инкассаторов попало на видео

В Сеть попало видео спецоперации по задержанию одного из участников нападения на инкассаторов в Москве. Кроме того, уже установлено местонахождение второго сбежавшего злоумышленника, бойцы Росгвардии также готовятся его арестовать.

Оперативные мероприятия проходили сразу по двум адресам. Одна из квартир оказалась пустой, а в другой был обнаружен злоумышленник, получивший ранение в ходе перестрелки, передает Life.ru. На кадрах видно, как бойцы Росгвардии осторожно проникают в квартиру и обнаруживают в ней полуобнаженного мужчину, который вероятно спал и не ждал прихода "гостей".

Спина и поясница налетчика перебинтованы. Позже была установлена личность задержанного. Им оказался 24-летний Азнаур Ш. Сейчас он находится в одной из клиник под охраной полицейских.

Второму выжившему преступнику удалось сбежать, однако оперативники выяснили, что сейчас он скрывается в одной из московских квартир. Также установлена и его личность – это 36-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат А., владелец автомобиля Peugeot Boxer. На данный момент бойцы Росгвардии проводят операцию по его задержанию.

Напомним, инцидент произошел 14 февраля на улице Римского-Корсакова в Москве. Трое вооруженных мужчин напали на сотрудников фельдъегерской службы. Инкассаторы оказали сопротивление злоумышленникам, завязалась перестрелка.

В ходе нее один из налетчиков был застрелен, а двоим другим удалось сбежать. Кроме того, в результате происшествия оказался тяжело ранен один из фельдъегерей.