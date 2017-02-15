Подозреваемый в нападении на инкассаторов задержан в Москве

Участник вооруженного нападения на инкассаторов на северо-востоке Москвы задержан. Во время попытки ограбления он получил ранение, но смог скрыться с места преступления, передает "Газета.ru". Злоумышленник госпитализирован. Личность и местонахождение третьего соучастника устанавливаются.

Инцидент произошел 14 февраля на улице Римского-Корсакова в Москве. По данным правоохранительных органов, один налетчик был убит в ходе перестрелки, двое скрылись.