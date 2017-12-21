Мусорщики надули коллегу через задний проход

Мучительной смертью погиб 44-летний японец Есиюки Когути. К кончине привели действия его сослуживцев.

В японском городе Сайтама задержали 47-летнего жителя города Казо и 36-летнего приезжего из Перу. Они вместе с Есиюки работали на мусороперерабатывающем заводе.

По данным следствия, все произошло во время перекура. Мужчины чистили спецовки при помощи мощного промышленного компрессора. Приятели решили развлечься, скрутили Когути и через одежду прижали шланг компрессора к его заднему проходу, сообщает издание Japankyo.

Живот несчастного быстро раздулся, и он начал жаловаться на сильную боль. Коллеги отвели пострадавшего в больницу, но через несколько часов он умер.

Причиной смерти стали повреждения внутренних органов. Примечательно, что первой версией гибели мужчины был острый перитонит – воспаление брюшины, как правило, вызываемое перфорацией желудочно-кишечного тракта.

Задержанные мусорщики утверждают, что просто хотели пошутить и не ожидали такого страшного исхода. Полиция проверяет, не фиксировались ли на заводе другие случаи насилия.

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