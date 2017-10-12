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Происшествия

В деле расчлененной датской журналистки появилась жуткая находка

Фото: GLOBAL LOOK press
Полиция Копенгагена рассказала о странной находке. Водолазы обнаружили в районе расположения подводной лодки Nautilus пилу.
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"Водолазы, в связи с продолжающимися поисками по делу о подлодке, обнаружили вчера пилу", – говорится в сообщении для прессы датской полиции. Отмечается, что инструмент был найден в том месте бухты Кеге, где находилась подводная лодка Nautilus во время убийства на ее борту шведской журналистки Ким Уолл.

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Полиция пока отказывается комментировать связь пилы со смертью женщины. Ведомство хочет дождаться результатов анализа инструмента на наличие следов крови. В случае если их обнаружат, судмедэксперты должны будут установить, совпадает ли ДНК убитой женщины с образцами.

Отметим, согласно отчету патологоанатомов, руки, ноги и голова журналистки были отделены от ее тела с помощью инструмента, похожего на пилу. Вполне возможно, именно ее водолазы достали со дна бухты.

Кроме того, вскрытие показало, что женщину, вероятно, пытали – на теле Уолл нашли следы многократных уколов острым предметом. Согласно заключению медиков, они появились непосредственно перед смертью или сразу же после нее. Больше всего следов истязаний было обнаружено на половых органах журналистки.

Это подтолкнуло следователей назначить психологическую экспертизу изобретателю Петеру Мадсену, который является единственным подозреваемым в убийстве. Во время смерти женщины они находились вдвоем на подводной лодке Nautilus.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение следователей, стали результаты анализа содержимого компьютера подозреваемого. На жестком диске нашли видео с записью пыток и казни женщин. Полицейские подчеркивают, что кадры не были сняты Мадсеном, но его интерес к подобным роликам заставил их задуматься о его умственном здоровье.

Напомним, начало детективной истории было положено в августе. Об исчезновении 30-летней журналистки стало известно 11-го числа. Уолл брала интервью у Мадсена на борту его подводной лодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

Сначала изобретатель самой крупной частной подводной лодки в мире утверждал, что высадил журналистку на берег спустя три часа после начала интервью. Потом он изменил свои показания и стал доказывать следствию, что женщина погибла в результате несчастного случая, а он захоронил ее в море. 

Автор: Михаил Войцеховский12 октября 2017, 19:32

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