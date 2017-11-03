Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился взять на особый контроль дело 15-летней россиянки. Отец насильно удерживает девочку в Турции.

Школьница прилетела к родителю после смерти матери. Она просила его подписать документы на предоставление опеки над девушкой ее бабушке. Владислав, отец девочки, родился в России, но принял ислам и уже много лет живет в Турции. Он отказался отпускать дочку обратно в Питер, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Следственного комитета.

Ведомство возбудило против отца ребенка уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства несовершеннолетней", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Поводом для такого решения стало видеообращение 15-летней россиянки, попавшее в Сеть. На нем девушка рассказывала историю своего заключения и молила помочь ей вернуться домой, иначе ей придется свести счеты с жизнью.

Отец отрицает ее слова и объясняет, почему не отпустил дочку в Россию. По его словам, в Instagram девочки он увидел компрометирующие ее кадры. "Она распивала вместе со своими одноклассниками в подъезде спиртные напитки – водку, пиво, нецензурно выражалась и вела себя крайне непристойно", – рассказал возмущенный Владислав в разговоре с журналистами телеканала РЕН ТВ.

Он заявил, что не может оставить своего ребенка в Петербурге, где та жила с бабушкой и тетей после смерти матери. "Я совершенно утратил доверие к ее родственникам, которые должным образом не могут смотреть за ребенком", – считает отец девочки.

15-летняя россиянка сейчас находится вместе с бабушкой и тетей в российском посольстве. Женщины забрали ее прямо из школы, как она и просила в своем дневнике, который попал в Сеть. В нем девочка утверждала, что отец заставляет ее ходить в религиозное учебное заведение, учить по 30 слов турецкого в день и бьет за провинности.

Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, посольство России уже нашло адвоката, который подаст в местный суд иск о жестоком обращении с детьми. Омбудсмен сообщила, что на время разбирательства девочке придется оставаться на территории страны. Владислав продолжает настаивать, что девочка должна жить с ним и не собирается отдавать родственникам ее документы, без которых та не может покинуть Турцию.