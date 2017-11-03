Из офиса в Москве украли 1,5 миллиона

Злоумышленники проникли в принадлежащий компании по продаже отопительного оборудования офис в бизнес-центре "Аркус" на севере Москвы. Они взломали дверь и вынесли из сейфа полтора миллиона рублей, передает телеканал "360" со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Полиция ведет поиск преступников.