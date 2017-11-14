Неизвестный обстрелял прохожих в Ницце

В Ницце днем 14 ноября неизвестный открыл огонь по прохожим. Мужчина стрелял из дробовика.
Есть пострадавшие, полиция оцепила район происшествия. По факту случившегося проводится расследование, передает Russia Today.
Un quartier de Nice bouclé après qu'un homme s'est retranché dans un appartement https://t.co/gtQOf3gjYn pic.twitter.com/YSpn69xEhT— Nice-Matin (@Nice_Matin) 14 ноября 2017 г.
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