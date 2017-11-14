Житель Подмосковья в ссоре зарезал жену и дочь

В одной из квартир подмосковного Орехово‐Зуево найдены тела 59-летней женщины и 26-летней девушки. На трупах обнаружены колото‐резаные раны, передает "360".
По предварительным данным, с женщинами расправился глава семейства – гражданин Грузии, который временно проживает по тому же адресу, что и убитые. Мужчина совершил преступление в ходе ссоры с женой и дочерью.
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