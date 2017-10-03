На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство
"По данным следствия, днем 3 октября 2017 года на территории Кунцевского кладбища в городе Москве местными жителями обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления", – сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.
"На одной из могил собралась компания из нескольких человек, чтобы помянуть умершего год назад мужчину. Собравшиеся употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент один из участников поминок на несколько минут отошел – и вскоре был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в грудь", – сообщил изданию Lenta.ru источник в правоохранительных органах. Звука выстрела никто на кладбище не слышал.
Ранее Dni.Ru сообщали: вероятно, мужчина убит в ходе криминальных разборок членов Солнцевской ОПГ. Источник в правоохранительных органах это предположение опроверг.
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