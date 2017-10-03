На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство

В Москве, на территории Кунцевского кладбища, местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. С родными и близкими он участвовал в поминках, потом ненадолго отошел и был найден уже мертвым.

"По данным следствия, днем 3 октября 2017 года на территории Кунцевского кладбища в городе Москве местными жителями обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления", – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.



"На одной из могил собралась компания из нескольких человек, чтобы помянуть умершего год назад мужчину. Собравшиеся употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент один из участников поминок на несколько минут отошел – и вскоре был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в грудь", – сообщил изданию Lenta.ru источник в правоохранительных органах. Звука выстрела никто на кладбище не слышал.

Ранее Dni.Ru сообщали: вероятно, мужчина убит в ходе криминальных разборок членов Солнцевской ОПГ. Источник в правоохранительных органах это предположение опроверг.