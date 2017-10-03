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Происшествия

На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
В Москве, на территории Кунцевского кладбища, местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. С родными и близкими он участвовал в поминках, потом ненадолго отошел и был найден уже мертвым.
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"По данным следствия, днем 3 октября 2017 года на территории Кунцевского кладбища в городе Москве местными жителями обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления", – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

"На одной из могил собралась компания из нескольких человек, чтобы помянуть умершего год назад мужчину. Собравшиеся употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент один из участников поминок на несколько минут отошел – и вскоре был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в грудь", – сообщил изданию Lenta.ru источник в правоохранительных органах. Звука выстрела никто на кладбище не слышал.

Ранее Dni.Ru сообщали: вероятно, мужчина убит в ходе криминальных разборок членов Солнцевской ОПГ. Источник в правоохранительных органах это предположение опроверг.

Автор: Алексей Минин3 октября 2017, 17:59

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