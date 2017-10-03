В Москве продавец шаурмы ошпарил подростка кипятком

На юго-западе Москвы продавец из уличной палатки облил подростка кипятком. Сразу после инцидента 12-летний мальчик был срочно госпитализирован.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел 1 октября. Трое подростков вступили в словесную перепалку с продавцом шаурмы на улице Цурюпы, сообщает РЕН ТВ.

В разгар конфликта мужчина выплеснул стакан кипятка в лицо одному из школьников. 12-летний пострадавший с ожогами был срочно госпитализирован, передает ТАСС.

На данный момент жизни подростка ничего не угрожает. Назначена судмедэкспертиза, которая должна определить тяжесть причиненного мальчику вреда.

"В рамках проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех участников конфликта", – добавила Иванова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце сентября сообщалось, что в столице едва не утонул подросток. 13-летнего школьника вытащили из Москвы-реки. По предварительным данным, юноша прыгнул в воду в неположенном месте и получил травмы, из-за чего не смог выбраться самостоятельно.