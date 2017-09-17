В Москве подростки избили сверстников в детдоме

Сотрудники столичного управления Следственного комитета России изучают ролик, на котором запечатлено избиение подростков в детском доме. Видео были опубликовано в Telegram-канале Mash.
По предварительным данным, пострадали воспитанники детского дома № 18 для детей-сирот с отклонениями в развитии. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.
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