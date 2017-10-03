В Зеленограде пенсионер выстрелил в вооруженного палкой юношу

На одной из улиц Зеленограда произошел конфликт со стрельбой. Как рассказали очевидцы, пожилой мужчина с пистолетом бегал за человеком, который держал в руке палку.
Пенсионер и 23-летний парень вели ожесточенный бой на протяжении 15 минут. ЧП сняли камеры видеонаблюдения, передает РЕН ТВ.
По словам пожилого мужчины, он применил травматический пистолет, когда юноша совершил нападение. В итоге молодому человеку понадобилась медицинская помощь.
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