В Зеленограде пенсионер выстрелил в вооруженного палкой юношу

На одной из улиц Зеленограда произошел конфликт со стрельбой. Как рассказали очевидцы, пожилой мужчина с пистолетом бегал за человеком, который держал в руке палку.

Пенсионер и 23-летний парень вели ожесточенный бой на протяжении 15 минут. ЧП сняли камеры видеонаблюдения, передает РЕН ТВ.

По словам пожилого мужчины, он применил травматический пистолет, когда юноша совершил нападение. В итоге молодому человеку понадобилась медицинская помощь.