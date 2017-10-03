На складе в Москве произошел крупный пожар

На востоке Москвы, вблизи стадиона "Авангард" и спортивной базы МЧС, загорелся склад. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, передает "360".
Из здания спасена одна женщина. Данные о жертвах и пострадавших не поступали.
Ведется проливка конструкций одноэтажного строения на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, строение относится к отделу природопользования.
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