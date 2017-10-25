Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни

Скончалась актриса Владимирского драматического театра, заслуженная артистка России Людмила Акинина. Ей было 73 года, сообщает "Газета.ru".

Несколько лет актриса боролась с тяжелым заболеванием. Похоронят Акинину во Владимире.

Людмила Акинина родилась в 1944 году. Окончила школу-студию МХАТ. В 1980 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.