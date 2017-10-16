Офис в центре Москвы обокрали на 12 млн рублей

В центре столицы из кабинета директора коммерческой компании похитили два миллиона рублей и почти 150 тысяч евро. Пропажу обнаружила уборщица, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Большая Переяславская. Преступник проник в здание, взломал двери в семи помещениях, после чего вскрыл пять сейфов. Сумма материального ущерба составила около 11 миллионов 950 тысяч рублей.