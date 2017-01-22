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На МКАД аварийно сел вертолет (видео)

Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Вертолет Robinson совершил аварийную посадку на северо-востоке МКАД. Видео с места происшествия опубликовано в Сети.
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Инцидент произошел на 98-м километре внешней стороны кольцевой дороги. Движение на данном участке перекрыто.

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По данным МЧС, винтокрылая машина приземлилась на обочину, в 10 метрах от проезжей части. Во время инцидента вертолет выполнял коммерческий рейс. Возгорания и пострадавших в результате происшествия нет.


По предварительным данным, винтокрылая машина была вынуждена совершить посадку из-за обледенения лопастей. "Во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson выявил обледенение на лопастях, после чего принял решение совершить посадку на обочину", – рассказали ТАСС в правоохранительных органах столицы.

В настоящее время на месте работают спасатели. Все обстоятельства аварийной посадки устанавливаются.


Автор: Федор Лопырев22 января 2017, 17:13

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