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На МКАД аварийно сел вертолет (видео)
Инцидент произошел на 98-м километре внешней стороны кольцевой дороги. Движение на данном участке перекрыто.
По данным МЧС, винтокрылая машина приземлилась на обочину, в 10 метрах от проезжей части. Во время инцидента вертолет выполнял коммерческий рейс. Возгорания и пострадавших в результате происшествия нет.
По предварительным данным, винтокрылая машина была вынуждена совершить посадку из-за обледенения лопастей. "Во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson выявил обледенение на лопастях, после чего принял решение совершить посадку на обочину", – рассказали ТАСС в правоохранительных органах столицы.
В настоящее время на месте работают спасатели. Все обстоятельства аварийной посадки устанавливаются.
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