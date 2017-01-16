Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве

Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину спустя несколько дней после попытки ограбления банка. Его арестовали по подозрению в участии в террористической группировке. "Мужчина подозревается в участии в военных формированиях "ИГ" и арестован по статье 205.5 части второй "Терроризм", – цитирует Life.ru источник.

Инцидент произошел еще вечером 14 декабря 2016 года на юго-востоке столицы. Курбан зашел в отделение банка и под предлогом обмена крупной банкноты отправился в операционную кассу. Он передал через лоток записку, в которой содержалось требование отдать ему деньги.

"На мне пояс из бомбы! Если нажмешь кнопку или приедет охрана, я тут все взорву! Мне терять нечего! Аккуратно достань все деньги! Если сделаешь ошибки, я устрою тут теракт! У тебя 30 секунд", – написал террорист.

Однако кассир и ее помощница решили не отдавать деньги, вместо этого они спрятались в подсобном помещении. Мужчина также предпочел не взрывать банк и скрылся с места неудавшегося преступления.

Сначала полицейские не восприняли намерения правонарушителя всерьез. Однако позднее поиски грабителя привели правоохранительные органы к террористу действующей террористической группировки "ИГ".

Отметим, что мужчину арестовали не за попытку ограбления, а за участие в террористической группировке. Полицейские же прибыли в СИЗО к Курбану с обвинением в нападении на банк уже в 2017 году.