В тоннеле московского метро поезд развалился на ходу

В столичной подземке произошел очередной инцидент. Один из поездов Люблинско-Дмитровской линии вышел из строя прямо во время движения.

В тоннеле между станциями "Чкаловская" и "Сретенский бульвар" у вагона на ходу отломилась одна из деталей. В результате механизм, осуществляющий подачу напряжения на контактный рельс, вышел из строя, передает Life.ru.

"Произошел излом части токоприемника на одном из вагонов, поврежден контактный рельс, оторванная деталь валялась на путях. Треснуло крепление токоприемника, оторвался шланг пневмопривода", – рассказал собеседник издания. В данный момент сотрудники подземки выясняют детали происшествия.

Напомним, утром 20 декабря сообщалось о техническом сбое на Филевской линии столичного метро. В результате на участке между станциями "Киевская" и "Кунцевская" поезда ходили с увеличенным интервалом. По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность состава.

Отметим, что в текущем году в московском метро неоднократно случались сбои. Так, утром 16 сентября на станциях "Цветной бульвар" и "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии произошло задымление.

В результате происшествия поезда ходили с увеличенным интервалом. Позже в профсоюзе работников метро рассказали, что сбой случился из-за взрыва конденсаторов вагона поезда.