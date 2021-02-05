Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года

Остановитесь и задумайтесь, чтобы не упустить шансы! Начинается самая позитивная неделя февраля, которая таит в себе огромные возможности. И если у вас есть желание как-то изменить жизнь – покончить с прошлым, перестать наступать на грабли или выйти на другой уровень – звезды готовы вам помогать.



Неделя начнется соединением Солнца с ретро-Меркурием, что даст нам уникальную возможность неспешно и вдумчиво разобраться со своим опытом. Почему постоянно не везет в чем-то? Откуда берется ступор, когда вы уже почти достигли цели? Куда каждый раз уходит любовь из ваших отношений? Ответы на подобные вопросы при желании можно будет найти в понедельник и вторник.



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В среду рефлексии и разговорам по душам станет мешать Марс, который способен провоцировать споры, повышать уровень агрессии, подталкивать к бескомпромиссному делению мира на черное и белое. В этот день важно не вступать в конфликты, если вы их не хотите; или не бросаться обидными словами, если вы готовы конфликтовать, чтобы расставить точки над i, рассказала астролог Лилия Любимова.

Четверг – особенный день, аура которого может ощущаться целый год. Произойдет Новолуние в Водолее, после которого официально наступит год Металлического Быка. Но не только это важное событие восточного календаря произойдет 11 февраля. Есть и еще кое-что, предупреждает гороскоп на неделю.

Новолуние совпадет с точным соединением Венеры и Юпитера – одного из самых благоприятных аспектов. Оно несет материальное благополучие, примирение, заступничество покровителей и открывает для нас новые возможности в сферах, за которые ответственен Водолей – ведь в этом знаке окажется 6 планет, включая светила!

Успех придет к групповым и командным проектам, к фрилансерам, работающим через интернет. Источником денег станут спонсоры, инвесторы, друзья, единомышленники. Это уникальное время для запуска системы донатов и фандрайзинга. Благотворительные, общественные и волонтерские организации окажутся в центре внимания и даже станут модными, гласит гороскоп на неделю.

Творческие личности получат новых подписчиков, читателей, поклонников и покупателей. Представители новых современных профессий могут рассчитывать на особое отношение начальства и задавать вопросы о повышении зарплаты, более удобном графике или отпуске.

Ну а закончится неделя праздником Всех Влюбленных. Вот только расслабляться и смотреть на мир через розовые очки в этот день не стоит. Марс с Нептуном предупреждают о том, что какие-то впечатления мы рискуем преувеличивать. Звезды также напоминают, что новые отношения не продлятся долго (ведь они начались на ретро-Меркурии), а вот кандидатуры бывших вполне можно рассматривать!

Овен

Овны среди счастливчиков, которым весьма выгодны астрособытия этой недели. Если вы сможете чутко улавливать настроения людей и быстро поймете, как их использовать, удача будет несомненной. Но следите за аспектами Марса, они могут быть подножками на вашей лестнице к успеху, предупреждает гороскоп на неделю.

Телец

Тельцам придется столкнуться с новыми требованиями, правилами жизни, или инструкциями на работе, непривычными и раздражающими. Но от того, как быстро вы готовы перейти на эти правила игры, зависит ваше будущее. Перестаньте держаться за то, что уже не работает, обновите все, что устарело.

Близнецы

Вам не будет равных в таких вещах, как публичные выступления, презентации, рекламные акции. Писателям – Близнецам самое время сесть за написание новой книги, а блогерам – за составление плана публикаций, гласит гороскоп на неделю. Студенты легко сдадут экзамены, даже если ничего не знают по теме – находчивость поможет.

Рак

Все новое может пугать Раков, но от перемен не спрячешься, так что приготовьтесь к смене декораций вокруг вас. Тем более что в них при желании можно будет отыскать немало позитивного. Например, финансовые возможности или новые яркие любовные переживания. Выходите из тени!

Лев

Новолуние в противоположном знаке всегда приносит ощутимые изменения. В вашем случае они будут касаться личной жизни, партнерских проектов, участия в союзах. Совет от гороскопа на неделю: если вы усвоите, что всем, кто состоит в отношениях с вами (необязательно в романтических!) нужно больше свободы, вы спасете себя от потерь.

Дева

Девы, желающие изменить свой режим питания, начать заниматься спортом или раньше ложиться спать, получат поддержку Новолуния. У вас также получится реорганизовать свое рабочее место, оптимизировать график или вообще сменить работу. Удачными будут обследования, медицинские консультации.

Весы

Вы в числе главных бенефициаров Новолуния и соединения Венера-Юпитер. Весы творческих профессий, педагоги и воспитатели, работники сфер развлечений и красоты будут особенно удачливы, если захотят. Преградить путь к успеху могут инфантильность, несерьезность и жажда удовольствий, утверждает гороскоп на неделю.

Скорпион

День Влюбленных может закончиться обидной ссорой для Скорпионов, которые не способны обуздать свою ревность и желание контролировать. Поэтому первую половину недели посвятите работе над собой. А в Новолуние займитесь составлением планов, касающихся жилья, семьи, родственников.

Стрелец

Легкие на подъем Стрельцы захотят на этой неделе сорваться с места и побывать как минимум в разных концах своего города. Эти поездки будут удачными, так же как деловые и личные переговоры, переписки, обмен мнениями. Совет от гороскопа на неделю: 11 февраля позвольте себе помечтать о самом сокровенном, и запишите это.

Козерог

Наконец-то у вас появились реальные шансы кардинально улучшить ситуацию с деньгами. Не зевайте на этой неделе, отзывайтесь на предложения хотя бы ради новой информации. Звезды обещают вам серьезный рост доходов, если вы сумеете быстро учиться и подхватывать все новое.

Водолей

Новолуние в вашем знаке – важный день года! Учитывая, что в Водолее сейчас 6 планет, которые не так уж часто встречаются вместе, вас ждет что-то необычное. Смелым и открытым для экспериментов Водолеям можно начинать новую жизнь, меняя не антураж, а прежде всего самих себя, гласит гороскоп на неделю.

Рыбы

Если в начале недели вы можете чувствовать себя не слишком уверенно, то к выходным от этого не останется и следа. Новолуние в Водолее для вас не очень понятное время, но дружественная пара Юпитер-Венера поможет преодолеть страх и пошлет подсказки, помощников, удачные стечения обстоятельств.