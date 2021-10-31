Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет первая неделя ноября – с 1 по 7 число.

Первая неделя ноября – это небольшая пауза накануне значительных перемен. Затишье перед атакой или что-то вроде того: в воздухе уже отчетливо носится предчувствие перемен, но они пока еще не наступили. И эту паузу можно использовать для того, чтобы настроиться, навести порядок в делах или просто отдохнуть.

Главные астрособытия произойдут в конце недели – 5 ноября. Это новолуние в Скорпионе и "переезд" Венеры в Козерог, а Меркурия – в Скорпион. Многовато активностей для одного дня, правда? Но у звезд другое мнение!

Эту неделю можно и нужно использовать для завершения дел и даже прощания с ними. Для наведения порядка в документах, расхламления в доме, увольнения с бесперспективной работы. Если вы решите разложить по полочкам бумаги, вещи или мысли, вам это удастся.

Самым сложным обещает быть четверг – день, когда ослабленное Солнце в разрушительном градусе Скорпиона будет противостоять Урану. В этот момент все может пойти не по сценарию, либо обнаружатся подробности, которые ранее были неизвестны. В общем, ситуация озадачит.

Возможны аварии и поломки техники, конфликты, плохое самочувствие, упадок сил. По событиям четверга вы также сможете определить, в какой сфере жизни назрели перемены, где может рвануть – Уран не готов ничего терпеть, он хочет переделать все по-новому! Сами перемены начнутся после Новолуния.

Для чего не подходит эта неделя, так это для начала новых дел. Для ремонта и с строительства, смены имиджа, хирургических вмешательств, серьезных покупок. Для подачи заявлений, знакомств, деловых мероприятий. Все это можно будет сделать после 7 ноября, а пока – отдыхайте, готовьтесь и планируйте!

Овен

Вы находитесь в хорошем месте, хотя скорее всего хотите большего. Однако время для громких побед еще не наступило, да и вам стоит поучиться радоваться тому, что есть. Новолуние может затронуть серьезные темы, будьте готовы к решению задач, требующих взрослого, мудрого отношения.

Телец

Придется потерпеть – ваш вопрос решается где-то в небесной канцелярии, ответа еще нет. Но каким бы он ни был, у вас прибавится уверенности в себе в ближайшее время. И это очень кстати: новая Луна в Скорпионе затронет личную жизнь, партнерства, союзы, где вы сможете отстоять свои интересы.

Близнецы

Ваша правящая планета, Меркурий, на этой неделе переместится в Скорпион. В этом знаке ей не слишком комфортно, и вам, возможно, придется прибегать к каким-то самоограничениям. Поставьте во главу угла свое здоровье – новолуние подсказывает, что это самая актуальная для вас тема.

Рак

Вы – в своей тарелке, а точнее, водоеме: Луна в Скорпионе, родственном для вас водном знаке. Это создаст довольно комфортные условия, без особых стрессов и волнений. Будут удаваться дела, требующие творческого подхода, необычных решений. У одиноких Раков может наладиться личная жизнь.

Лев

Внимание Львов будет приковано к домашним делам – все самое интересное будет происходить дома. В четверг будьте особенно внимательны – возможны проблемы с электроприборами или разборки с соседями. Новолуние подскажет выход, который находится вне вашей зоны комфорта.

Дева

Суета сует! Скорее всего, вы проведете эту неделю в разъездах или "на телефоне", непрерывно общаясь и передвигаясь по городу. Возможно, придется заниматься чужими проблемами. Будет много новостей, информации, запросов, на которые придется оперативно отвечать.

Весы

Пришло время экономить. Это касается и денег, запасов, и внутренних ресурсов. Венера в Козероге может «подморозить» чувства, включить трезвый, даже циничный взгляд на отношения. Новолуние обещает помочь с финансами, если вы готовы к смелым и оригинальным решениям.

Скорпион

Неделя будет очень насыщенной: одно только соединение светил в вашем знаке чего стоит! Это событие стоит отметить особо – стройте планы на год вперед, намечайте перспективы. Марс придаст решительности и физических сил, поэтому можно заняться трудозатратными делами.

Стрелец

Неделя может принести ощущение застоя или вакуума – ничего не происходит, все вопросы повисают в воздухе. Это совсем неплохо и вполне соответствует духу новолуния. Используйте паузу для учебы, чтения, работы над собой. Копите силы, они вам скоро пригодятся.

Козерог

Венера перешла в ваш знак, принося с собой приятные события. Даже если это маленькие радости, мысленно отмечайте их – это создаст позитивный настрой. Новолуние поможет в групповых проектах, поэтому в ваших интересах действовать с кем-то сообща, как бы вы не ценили индивидуализм.

Водолей

Сатурн заставит если не любить, то уважать порядок и дисциплину! Постарайтесь соблюдать какой-то режим, придерживаться плана, не опаздывать и избегать излишеств в еде, сне, алкоголе. В этом случае энергетика новой Луны поможет продвинуться вперед на работе, учебе, в бизнесе.

Рыбы

Вы плывете по течению, поэтому не встретите особых препятствий, чем бы вам не пришлось заниматься. Это, с одной стороны, внушает оптимизм, а с другой – расслабляет. Тем временем новая Луна дает вам серьезные шансы в новых делах и сферах, но потребуется полная самоотдача, готовы ли вы к ней?