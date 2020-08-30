Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Наступление осени всегда вызывает легкую грустинку и сопровождается серьезными переменами: учеба, работа, необходимость подстроиться под новый, более напряженный график. 2020-й и в этом случае решил выделиться, предложив нам начать новый осенний сезон с полнолуния. С места в карьер!

"Энергия полнолуния всегда очень активна, и хотя произойдет оно 2 сентября в спокойном знаке Рыб, нагрузки это не исключает. Скорее наоборот, срочные дела, накал эмоций могут осложняться глубокими переживаниями, – предупреждает астролог Лилия Любимова. – Кроме того, есть риск обманов – будьте внимательны, когда вам звонят незнакомые люди, предлагают услуги или что-то обещают".

Однако у полнолуния есть и оптимистичная сторона: оно помогает сделать, наконец, давно запланированные шаги, решиться на поступок, уволиться с нелюбимой работы, разорвать токсичные отношения или поговорить с кем-то на чистоту.

В переговорах, продажах, маркетинге, учебе будет легко заявить о себе – этому поспособствует Меркурий, который в середине недели будет проходить королевский градус Девы. Ну а концу недели традиционно стоит замедлиться и хорошенько отдохнуть: уикенд будет идеален для приятных разговоров, легкого шопинга, чтения, прогулок, семейных поездок и встреч с родственниками.

Овен

Последний бой – он трудный самый: Овнам предстоит завершение процессов, которые начались летом. Постарайтесь сделать это до того, как Марс в вашем знаке станет ретроградным (на следующей неделе). Составьте четкий план и действуйте в соответствии с ним, не суетитесь, и к выходным вам будет чем гордиться!

Телец

Время, когда у вас все горит в руках – в хорошем смысле. Сейчас вы способны на многое, реализуйте же свои задумки, не откладывайте! Звезды особенно благоволят Тельцам, работающим в сфере электроники, IT, информации, науки. Всем остальным стоит узнать, что нового в вашей профессиональной среде произошло за лето.

Близнецы

Мягко, но настойчиво обстоятельства могут намекать вам на то, что перемены на работе давно назрели. Подумайте, о чем это может говорить в вашем случае. Возможно, вам пора обновить свое резюме и изучить чужой успешный опыт, пройти курсы повышения квалификации. Подумайте, как повысить свое мастерство этой осенью.

Рак

Полнолуние принесет в вашу жизнь новые темы. Возможно, вы захотите изучить еще один язык, переехать, получить водительские права или поменять машину. Вам захочется жить активнее, чем раньше. В то же время отсутствие важных событий на этой неделе даст вам шанс отдохнуть, собраться с мыслями.

Лев

Венера входит в ваш знак! Планета любви и материального достатка обычно приносит удачу в деньгах и помогает чувствовать себя более комфортно. В воскресенье она будет в прекрасных отношениях с Меркурием – вы сможете блистать в обществе, покорять сердца, купить красивую одежду или составить удачный бизнес-план.

Дева

Полнолуние напрямую застрагивает вас, так что неделя выдастся активная. Девам придется держать ответ за недавние события, сдавать отчет, хлопотать по поводу документов, справок. В этой суете не упустите важное – свое самочувствие. Вы можете быстрее уставать, легко простужаться, поэтому будьте начеку и берегите себя.

Весы

Месяц накануне дня рождения – самый сложный в году, поэтому будьте готовы провести сентябрь в энергосберегающем режиме. Последовать этой рекомендации Весам может помешать Меркурий – войдя в ваш знак, он будет соблазнять новыми идеями и предложениями. Их можно принимать во внимание, если вы умеете не только работать, но и отдыхать.

Скорпион

Скорпионы полны сил и энергии, и этого хватит для того чтобы начать заниматься спортом, бегать по утрам, провести детокс организма или сесть на диету. Придумывайте себе активные занятия и развлечения, иначе ощущение застоя испортит вам настроение. Скорпионам-родителям стоит попытаться сблизиться со своими детьми.

Стрелец

Занимайтесь домашними делами, потому что очень скоро у вас будет не хватать на них времени. На следующей неделе вам выпадет звездный шанс в сфере карьеры или бизнеса, поэтому сейчас самое время сформировать для себя крепкий тыл. Разберитесь с бытовыми вопросами, хорошенько отдохните и выспитесь в выходные.

Козерог

Отношения с друзьями, соседями, родственниками – под угрозой. Чья-то чаша терпения рискует оказаться переполненной на этой неделе, и накопившиеся претензии могут быть озвучены. Постарайтесь проявлять толерантность, но не уговаривайте себя терпеть дискомфорт. Вы имеете право на отношения, которые вас устраивают!

Водолей

Звезды обещают Водолеям хорошие новости, касающиеся доходов. Вам подвернется выгодный заказ, выдадут зарплату или премию. В остальном неделя обещает быть самой обычной, если вы не умудритесь создать себе сложности самостоятельно. Добавьте капельку здорового эгоизма, не тратьте энергию на чужие цели.

Рыбы

Полнолуние в вашем знаке не сможет пройти незаметно – какие-то перемены неизбежны. Следите за темами, которые подбрасывает жизнь – скорее всего, это будет касаться событий прошлого. Если что-то можно исправить, постарайтесь это сделать, чтобы в дальнейшем избежать проблем и препятствий.