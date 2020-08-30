Гороскоп на август Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Воскресенье
30 августа
Лента новостей
02:03
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
00:16
Популярная ведущая привела домой кобеля после развода с мужем
22:14
Петросян и Брухунова спускают деньги в элитных ресторанах
21:12
Раздетая дочь Успенской обратилась к президенту
20:29
Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
20:15
Две семьи Сергея Доренко сцепились из-за наследства
18:28
Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования
17:58
Популярный певец преподнес жене подарок за 25 миллионов долларов
17:56
Дорогая Криду женщина объявила о свадьбе
17:52
Умер народный артист СССР Владимир Андреев
17:48
"Думаю, хватит до старости": Киркоров сколотил состояние на продаже поношенных вещей
17:34
Звезда сериала "Ольга" была вынуждена подрабатывать плотником
17:11
Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл
17:09
Новая любовь Брэда Питта оказалась замужней дамой с ребенком
17:01
Анфису Чехову сняли в окружении крупного рогатого скота
16:54
Молодая певица снискала сумасшедшую популярность после унижения Аллегровой
16:33
"Модная, народная...": 70-летняя Бабкина пишет мемуары
16:14
Открытие театрального сезона под угрозой из-за заболевшего пневмонией Певцова
16:09
Наследница Никиты Михалкова прервала семейную династию
16:01
Лукашенко предупредили в Литве о последствиях санкций: Белоруссия накажет себя
15:28
"Он самостоятельный парень": Пригожин не дал ни копейки на свадьбу сына Валерии
15:02
Борьба за жизнь: Чернышев заработал миллионы на лечение умирающей Заворотнюк
14:46
Сябитова сделала важное заявление с больничной койки
14:09
Кудрявцева родила второго ребенка
14:08
"Ты самая лучшая на свете": Степан Меньщиков забрал жену из роддома
14:02
Эксперт об угрозах Лукашенко ввести санкции: Мы готовы выстрелить себе в ногу
13:33
"Раскрою вам один секрет": участница "Дома-2" разоблачила фальшь на телестройке
12:59
Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть
12:25
Умер исполнитель главной роли в фильме "Черная пантера"
12:11
Обнародованы подробности жизни загадочной блондинки из "Блестящих"
12:10
Тодоренко спровоцировала слухи о второй беременности
11:28
Стала известна главная слабость Заворотнюк: Не может без него жить
11:21
"Уральские пельмени" разорили Сергея Нетиевского
11:09
"Хватит играть!": маленький сын вьет веревки из Маликова
10:48
Звезда "Дома-2" раскрыла ужасающие подробности скандального шоу
10:41
Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися
10:19
"Девочка-космос": Басков нежно прижался к киске
06:07
"Фото с невестой": солист "Дискотеки Авария" рассказал о радостном событии
04:02
Названа причина неудачных союзов Тимати с моделями
02:03
Перевоплотившаяся Наталия Орейро произвела фурор
23:55
"Главное, чтобы Потап одобрял": Каменских вызвала недоумение откровенным фото в ванной
21:26
Многократно судимая россиянка убила мужчину одним ударом за оскорбление
21:21
"У меня несколько симпатий": Басков ошарашил признанием об интимных связях
21:13
Инновации в помощь бизнесу: итоги Международного форума rAsia Baikal-2020 в Иркутске
21:00
Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России
20:50
Зеленский после выборов объявил бойкот Минску из-за действий властей
20:13
"Пропавшую" певицу МакSим нашли в Турции
20:11
Володин осмотрел новый реабилитационный центр в Смоленской области
20:01
Сухоруков признался в обиде на Бодрова: Не звал сниматься
19:43
"Получил удар током": актер из "Интернов" едва не расстался с жизнью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии
Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл
Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть
Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования
Журналист перечислил главные ошибки Лукашенко: Уже глаза болят
"У меня несколько симпатий": Басков ошарашил признанием об интимных связях
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фото: pixabay.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Наступление осени всегда вызывает легкую грустинку и сопровождается серьезными переменами: учеба, работа, необходимость подстроиться под новый, более напряженный график. 2020-й и в этом случае решил выделиться, предложив нам начать новый осенний сезон с полнолуния. С места в карьер!
прочитано 505 раз

"Энергия полнолуния всегда очень активна, и хотя произойдет оно 2 сентября в спокойном знаке Рыб, нагрузки это не исключает. Скорее наоборот, срочные дела, накал эмоций могут осложняться глубокими переживаниями, – предупреждает астролог Лилия Любимова. – Кроме того, есть риск обманов – будьте внимательны, когда вам звонят незнакомые люди, предлагают услуги или что-то обещают".

Однако у полнолуния есть и оптимистичная сторона: оно помогает сделать, наконец, давно запланированные шаги, решиться на поступок, уволиться с нелюбимой работы, разорвать токсичные отношения или поговорить с кем-то на чистоту.

В переговорах, продажах, маркетинге, учебе будет легко заявить о себе – этому поспособствует Меркурий, который в середине недели будет проходить королевский градус Девы. Ну а концу недели традиционно стоит замедлиться и хорошенько отдохнуть: уикенд будет идеален для приятных разговоров, легкого шопинга, чтения, прогулок, семейных поездок и встреч с родственниками.

Овен

Последний бой – он трудный самый: Овнам предстоит завершение процессов, которые начались летом. Постарайтесь сделать это до того, как Марс в вашем знаке станет ретроградным (на следующей неделе). Составьте четкий план и действуйте в соответствии с ним, не суетитесь, и к выходным вам будет чем гордиться!

Телец

Время, когда у вас все горит в руках – в хорошем смысле. Сейчас вы способны на многое, реализуйте же свои задумки, не откладывайте! Звезды особенно благоволят Тельцам, работающим в сфере электроники, IT, информации, науки. Всем остальным стоит узнать, что нового в вашей профессиональной среде произошло за лето.

Близнецы

Мягко, но настойчиво обстоятельства могут намекать вам на то, что перемены на работе давно назрели. Подумайте, о чем это может говорить в вашем случае. Возможно, вам пора обновить свое резюме и изучить чужой успешный опыт, пройти курсы повышения квалификации. Подумайте, как повысить свое мастерство этой осенью.

Рак

Полнолуние принесет в вашу жизнь новые темы. Возможно, вы захотите изучить еще один язык, переехать, получить водительские права или поменять машину. Вам захочется жить активнее, чем раньше. В то же время отсутствие важных событий на этой неделе даст вам шанс отдохнуть, собраться с мыслями.

Лев

Венера входит в ваш знак! Планета любви и материального достатка обычно приносит удачу в деньгах и помогает чувствовать себя более комфортно. В воскресенье она будет в прекрасных отношениях с Меркурием – вы сможете блистать в обществе, покорять сердца, купить красивую одежду или составить удачный бизнес-план.

Дева

Полнолуние напрямую застрагивает вас, так что неделя выдастся активная. Девам придется держать ответ за недавние события, сдавать отчет, хлопотать по поводу документов, справок. В этой суете не упустите важное – свое самочувствие. Вы можете быстрее уставать, легко простужаться, поэтому будьте начеку и берегите себя.

Весы

Месяц накануне дня рождения – самый сложный в году, поэтому будьте готовы провести сентябрь в энергосберегающем режиме. Последовать этой рекомендации Весам может помешать Меркурий – войдя в ваш знак, он будет соблазнять новыми идеями и предложениями. Их можно принимать во внимание, если вы умеете не только работать, но и отдыхать.

Скорпион

Скорпионы полны сил и энергии, и этого хватит для того чтобы начать заниматься спортом, бегать по утрам, провести детокс организма или сесть на диету. Придумывайте себе активные занятия и развлечения, иначе ощущение застоя испортит вам настроение. Скорпионам-родителям стоит попытаться сблизиться со своими детьми.

Стрелец

Занимайтесь домашними делами, потому что очень скоро у вас будет не хватать на них времени. На следующей неделе вам выпадет звездный шанс в сфере карьеры или бизнеса, поэтому сейчас самое время сформировать для себя крепкий тыл. Разберитесь с бытовыми вопросами, хорошенько отдохните и выспитесь в выходные.

Козерог

Отношения с друзьями, соседями, родственниками – под угрозой. Чья-то чаша терпения рискует оказаться переполненной на этой неделе, и накопившиеся претензии могут быть озвучены. Постарайтесь проявлять толерантность, но не уговаривайте себя терпеть дискомфорт. Вы имеете право на отношения, которые вас устраивают!

Водолей

Звезды обещают Водолеям хорошие новости, касающиеся доходов. Вам подвернется выгодный заказ, выдадут зарплату или премию. В остальном неделя обещает быть самой обычной, если вы не умудритесь создать себе сложности самостоятельно. Добавьте капельку здорового эгоизма, не тратьте энергию на чужие цели.

Рыбы

Полнолуние в вашем знаке не сможет пройти незаметно – какие-то перемены неизбежны. Следите за темами, которые подбрасывает жизнь – скорее всего, это будет касаться событий прошлого. Если что-то можно исправить, постарайтесь это сделать, чтобы в дальнейшем избежать проблем и препятствий.

30 августа 2020, 02:03

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Запад поставил ультиматум Лукашенко: Ожидаем полноценного и прозрачного расследования
Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл
Лукашенко предупредили в Литве о последствиях санкций: Белоруссия накажет себя
Эксперт об угрозах Лукашенко ввести санкции: Мы готовы выстрелить себе в ногу

Шоу-бизнес

Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
Две семьи Сергея Доренко сцепились из-за наследства
Популярный певец преподнес жене подарок за 25 миллионов долларов
Дорогая Криду женщина объявила о свадьбе

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Политика

Путин признал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Главнокомандующий дал интервью
Политика

Эксперт об угрозах Лукашенко ввести санкции: Мы готовы выстрелить себе в ногу

Батька пообещал поставить Литву на место
Шоу-бизнес

Лолита откровенно об унижении в эфире телеканала: Это месть

Певица прокомментировала громкий скандал
Шоу-бизнес

Кудрявцева родила второго ребенка

Девушка поделилась радостной новостью в личном блоге

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+