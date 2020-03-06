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Гороскоп

Гороскоп на выходные, 7, 8 и 9 марта

Global Look Press - “Prague Town Hall Clock. Фото: © Michael Sz?nyi / imageBROKER.com / www.globallookpress.com”
Это последние выходные ретроградного Меркурия в Рыбах. Водные знаки могут чувствовать повышенную эмоциональность, но не беспокойтесь, подождать осталось недолго – уже 10 марта планеты выстроятся в новом порядке. 
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Овен

В субботу Овнам предстоит принять судьбоносное решение – придется напрячь все свои силы, чтобы сделать правильный выбор. Меркурий в ретродвижении ударит по вам своей уходящей силой, поэтому терпение – ваш главный союзник в этот день. Зато воскресенье обещает быть приятным во всех планах – отличный день, чтобы устроить романтическую прогулку или провести время с семьей, навестить друзей. Однако будьте бдительны и позволяйте людям со стороны принимать решения за вас. 

Телец

Тельцам сегодня придется непросто – стресс, который накопился за неделю может выйти в непредвиденную истерику. Суббота станет непростым днем для вас, поэтому постарайтесь свести к минимуму возможные конфликтные ситуации. Позаботьтесь о своем здоровье – оно может пошатнуться на фоне неприятных событий в семье. Гороскоп рекомендует вообще все три дня посвятить восстановлению внутреннего баланса – он вам пригодится, чтобы со вторника снова пойти в бой с миром. 

Близнецы

Отличный день ждет Близнецов в понедельник – последний день длинных выходных обещает быть активным и теплым в душевном плане. Возможно, лучше всего его провести в компании друзей – задумайтесь о гостях. Субботу и воскресенье звезды советуют посвятить самопознанию и потратить время на новые знания, которые очень выручат вас уже на будущей рабочей неделе. 

Рак

Венера в Тельце сулит проявление чувственности – возможно, в эти выходные вам стоит задуматься над романтикой и провести большую часть времени с любимыми. Старайтесь не идти на конфликты в воскресенье – это может закончиться упадком сил и желанием смягчить удар от проигрыша в споре алкоголем. Однако воздерживайтесь от бурных вечеринок, ранимые Раки не готовы на исходе ретроградного Меркурия встречаться со сложностями сурового мира, поэтому гороскоп советует залечь на дно на несколько дней.

Лев

Гордый Лев склонит голову перед обстоятельствами в эти выходные. В субботу у вас могут появиться внезапные дела, которые сдвинут все приятные планы, однако не отчаивайтесь, ведь в понедельник справедливость скорее всего восторжествует, и вас порадует близкий человек. Лучше всего провести воскресенье с друзьями – они дадут вам необходимую поддержку, а вы сможете чувствовать себя в безопасности после стресса накануне. 

Дева

Гороскоп на выходные советует расслабиться и получать удовольствие от возможности наконец-то отдохнуть. Вам это действительно нужно. Возможно, в последнюю неделю на вас навались слишком многое. Что ж, наконец, есть время, чтобы сделать глубокий вздох и проанализировать проделанную работу. В воскресенье стоит посвятить время близким людям, возможно, они откроются для вас с новой стороны. 

Весы 

Удержать баланс в эти выходные Весам будет непросто. Вы можете чувствовать, будто все против вас – любимые, друзья и даже коллеги, которые могут внезапно потребовать от вас работу в период законного отдыха. Однако не стоит сильно переживать из-за внезапных неудач – они закалят вас перед короткой, но сложной неделей. Лучшим отдыхом для вас будет спокойное время в компании хорошей музыки и бокала вина.

Скорпион

Скорпионы слишком утомлены недавними сложными событиями в жизни, и вот он, шанс провести время так, как действительно хочется. Возможно, даже стоит отказаться от намеченных на выходные вечеринок. Гороскоп советует посвятить время семье – пару теплых вечеров могут кардинально изменить отношения с родными в лучшую сторону, и вы наконец-то найдете дорогу к пониманию ближнего, а они вас. 

Стрелец

Стрельцам можно позавидовать – вы почувствуете невероятный прилив энергии, поэтому смело соглашайтесь на всевозможные активности. Бодрые выходные помогут вам реализоваться по максимуму в любимом деле. Вы будете ощущать невероятную поддержку близких и друзей. Приятным завершением длинных выходных может стать спонтанная поездка – не отказывайтесь, это сулит новые знакомства, полезные в будущем. 

Козерог

Гороскоп на выходные рекомендует Козерогам избегать шумных компаний и незнакомцев. Да, сложно усидеть дома, когда наконец-то наступили три долгожданных выходных, по разумнее будет посвятить это время саморазвитию и отдыху. Со вторника вас ждет сложный период, хотя вы делали все, чтобы избежать сложностей. Лучше всего подготовиться заранее и хорошенько расслабиться – силы вам пригодятся. В понедельник постарайтесь избегать поездок на дальние расстояния и глупых споров. 

Водолей

Венера в Тельце и ретроградный Меркурий противоречиво повлияют на вас в эти выходные. Гороскоп советует провести время со второй половинкой, скорее всего, это будут чудесные часы, полные взаимопонимания и любви. Однако внешний мир будет не так благосклонен к размякшим от чувств Водолеям. Остерегайтесь случайных знакомых, обещающих золотые горы – возможно, вас хотят обдурить. 

Автор: 6 марта 2020, 18:22

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