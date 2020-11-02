Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Василиса Володина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на следующий год. Напарница Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой из программы "Давай поженимся" расшифровала тайны звезд.

Звезда телеэкранов и специалист по гороскопам сделала грандиозную вещь – первой из популярных коллег составила зодиакальный прогноз на грядущий 2021 год. Астролог из шоу "Давай поженимся" поделилась результатами исследования.

ПО ТЕМЕ Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Овнов ожидает поиск равновесия между тратами и доходами, им будет нужно определить норму расходов, чтобы не растрачивать деньги зря. Тельцам астролог советует внимательнее относиться к поступкам и с осторожностью менять привычные для них обстоятельства. Близнецов в 2021 году ожидает череда неожиданностей и изменений, большинство которых будет связана с людьми. Раков ожидает позиция стороннего наблюдателя за происходящим, они смогут двигаться к желаемому только с помощью других.

Львам астролог из программы "Давай поженимся" сулит яркую личную жизнь, любовь будет преобладать над профессиональной деятельностью. Девы в 2021 обретут некоторое подобие стабильности и им будет казаться, что жизнь стала более планомерной и регулируемой. Весы в грядущем году будут заняты творческими проектами и детьми. Скорпионы будут решать жилищные вопросы, у многих получится купить квартиру.

Стрельцам в 2021 году нужно заводить знакомства и усиленно двигаться к целям. Козероги пожнут в новом году то, посеяли: если в 2020 они проявят усердие и старание, то результат не заставит себя ждать. Водолеям придется налаживать отношения с домочадцами и думать, как им угодить. Рыбам, как считает астролог из шоу "Давай поженимся", следует определить личные цели: подвести итоги и решить, какую жизнь они для себя хотят.