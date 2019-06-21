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Гороскоп

Совет на выходные 22-23 июня 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
В ближайшие выходные важно быть внимательными, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в стиле "дежа вю". На жизненном пути с большой долей вероятности может оказаться ловушка, в которую вы уже попадали. Соответственно, в этот раз стоит задача ее умело обойти.
прочитано 52 раза

"В первую очередь стоит обратить внимание на все, что касается ресурсов (деньги, время или даже запас энергии). Например, вы можете устроить себе шопинг, нахватать всего подряд и только приехав домой осознать, что в шкафу висят еще десять примерно таких же "миленьких кофточек", – поясняет синхлолог-консультант Наталья Ковалева. – Либо, приехав в торговый центр под девизом "покупка одежды поднимает девушкам настроение", в результате уныло протаскаться по магазинам, купить что-то, не получив ни малейшего удовольствия. Объединяет же эти два случая то, что ровно в такой же ситуации вы уже точно были, причем скорее всего не раз".

Главное – разглядеть такую ситуацию прежде, чем вы в нее войдете. И попробовать вовремя остановиться. Однако, если это не получится, и проблема все-таки назреет, то, по крайней мере, постарайтесь осознать, что именно вы в очередной раз сделали не так, чтобы сделать выводы на будущее.

21 июня 2019, 14:28

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