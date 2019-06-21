Совет на выходные 22-23 июня 2019 года
"В первую очередь стоит обратить внимание на все, что касается ресурсов (деньги, время или даже запас энергии). Например, вы можете устроить себе шопинг, нахватать всего подряд и только приехав домой осознать, что в шкафу висят еще десять примерно таких же "миленьких кофточек", – поясняет синхлолог-консультант Наталья Ковалева. – Либо, приехав в торговый центр под девизом "покупка одежды поднимает девушкам настроение", в результате уныло протаскаться по магазинам, купить что-то, не получив ни малейшего удовольствия. Объединяет же эти два случая то, что ровно в такой же ситуации вы уже точно были, причем скорее всего не раз".
Главное – разглядеть такую ситуацию прежде, чем вы в нее войдете. И попробовать вовремя остановиться. Однако, если это не получится, и проблема все-таки назреет, то, по крайней мере, постарайтесь осознать, что именно вы в очередной раз сделали не так, чтобы сделать выводы на будущее.
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