Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года

ОВЕН

Типичных Овнов ожидает не самая лучшая неделя. В понедельник еще можно добиться приличных результатов с помощью товарищей по общему делу, но уже со вторника стоит отойти на второй план и не слишком высовываться. Положение исправляется только к концу недели – в пятницу вы снова герой. Выходные проведите активно.

ТЕЛЕЦ

В понедельник у вас будут великолепные возможности для профессиональных успехов, но уже со вторника их станет гораздо меньше. Вместе с тем не стоит отчаиваться – сил у вас по-прежнему будет много, особенно с упором на коллектив. В пятницу придет настоящая усталость, поэтому отдыхайте. Воскресенье – для активного отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ

С понедельника по четверг Близнецы смогут сделать хороший задел на будущее – пальму первенства вы не уступите никому. И даже в пятницу по-прежнему все будет получаться – ведь вас поддержат друзья. В гороскопе на неделю с 4 по 10 марта значится совет: субботу лучше провести в теплой компании, в воскресенье побыть дома в гордом одиночестве.

РАК

Самый опасный день на этой неделе для Раков – понедельник. Будьте аккуратнее, чтоб не получить какую-нибудь травму дома или на работе. Уже со вторника все меняется, и вы можете громко заявить о себе. Лучших успехов вы добьетесь в обучении и самообразовании. Ближе к выходным успех придет и в практической реализации.

ЛЕВ

Начало наступившей недели вряд ли порадует Львов значительными успехами. До среды можно не особенно напрягаться, чтобы не расходовать силы зря, а вот с четверга уже должна преследовать фортуна. Если в воскресенье вам предложат поработать, не отказывайтесь – толк от этого обязательно будет.

ДЕВА

Дева не зря считается самым трудолюбивым знаком зодиака, и в начале наступившей недели вы продемонстрируете это свое качество всем окружающим. Правда, предполагаемая работа не всегда будет интересной и прибыльной, иногда надо поработать и для пользы дела.сказано: во вторник и среду придется заниматься коллективными делами. С четверга будьте внимательнее.

ВЕСЫ

Если кто и может идти на работу как на праздник, так это конечно типичные Весы. Правда со вторника энтузиазма поубавится – придется окунуться в рутинную работу. В праздничные дни не сидите в одиночестве – хорошая возможность провести эти дни в теплой компании или со своей второй половинкой.

СКОРПИОН

Начало недели вряд ли подходит для свершений на работе – у Скорпионов гораздо лучше будут получаться домашние дела. Со вторника по четверг у вас великолепный период – эти дни прекрасно подходят для любви и творчества. К сожалению, к пятнице этот хороший момент закончится. Может быть, вы почувствуете недомогание.

СТРЕЛЕЦ

для Стрельцов предрекает суматошные дни. В понедельник обрушатся звонки и сообщения, вам не дадут посидеть на одном месте. Уже со вторника активность поутихнет – можно будет спокойно переключиться на свои дела. Праздничные дни получатся для вас действительно яркими – вы сможете повеселиться от души.

КОЗЕРОГ

Начало недели благоприятно для решения материальных вопросов Козерогов. Может быть, товарищ вернет долг или начальство обрадует предпраздничным бонусом. Со вторника по четверг будет поступать много информации, правда, далеко не всегда действительно полезной и нужной. Праздничные дни лучше всего провести дома с семьей.

ВОДОЛЕЙ

В самом начале наступившей недели Водолей безусловный лидер во всех начинаниях, поэтому не стоит долго раскачиваться и нежиться в постели. Заряд бодрости и оптимизма, полученный в понедельник, не оставит вас вплоть до длинных выходных. А сами праздничные дни лучше всего провести в коллективе друзей и родственников.

РЫБЫ

Рыбам не стоит выкладываться по полной программе в первый же день недели, иначе на большее вас может и не хватить. Главный совет из гороскопа на неделю с 4 по 10 марта: важные дела лучше всего запланировать на вторник и последующие дни – они будут не в пример удачнее. В праздничные дни Рыб могут завалить подарками, и даже если вы не женщина, дни будут неплохими в материальном плане.