Совет на выходные, 16-17 марта 2019 года

В эти выходные предстоит поучиться быть гибким, смотреть на вещи шире и не запирать самого себя в маленьком мирке узких категоричных убеждений. Упертость и неумение принимать иную, отличающуюся от собственной, точку зрения сослужит обладателю этих качеств дурную службу.

"Конечно, и в другое время эти качества также сложно отнести к приятным, однако в ближайшие дни от подобных проявлений пострадают не только окружающие, но и гарантировано сам человек, - говорит синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Речь не обязательно идет о чем-то крупном и серьезном. Вполне вероятно, что, зажав самого себя в тиски каких-то жестких убеждений, человек просто упустит приятную возможность".

Например, желание все четко планировать заранее, а также неумение или нежелание менять свои планы может лишить вас отличного варианта проведения выходных. Особое внимание стоит обратить именно на бытовые моменты и рутину, структурирование чего бы то ни было. Так что смотрите на вещи проще, и все будет хорошо!