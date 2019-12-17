Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака

"Для расклада я использовала колоду карт Таро гномов, рассказывает таролог Елена Еж. - Эта колода хорошо применима к теме денег, работы и бизнеса. Основная карта для всех знаков Зодиака в аспекте денег и работы указывает на хорошую ситуацию для развития. Результаты, правда, будут чуть позже, чем мы думаем. Но могут оказаться гораздо лучше наших ожиданий. Необходимо увидеть перспективы и действовать с учетом будущего, отбросить шаблоны и стереотипы".
Овен
Для Овнов открыты все дороги. Тема власти, карьеры и денег будет на первом месте, и удача будет сопутствовать вам. Однако, брать кредиты и давать в долг нежелательно. Нельзя допускать халатность и безответственность. Контроль и еще раз контроль.
Телец
Тельцам в наступающем году следует проявить осторожность и осмотрительность. Не следует брать кредиты, копить долги. Учитывая общий прогноз, можно сказать, что многие события будут тренировать и закалять вас. Не стоит бояться делать ошибки. Учитесь делать правильные выводы и исправлять ситуацию.
Близнецы
Близнецам должно особенно повезти в новом году. Ожидается прирост имущества, имеет смысл делать приобретения, инвестиции. Кредиты можно брать для сделок, которые увеличат ваш капитал. А вот в долг лучше не давать, так как деньги могут не вернуться к вам. Помните, что богатство – это ответственность, а прирост богатства — рост ответственности.
Рак
Иногда Ракам будет казаться, что трудностей и сложностей слишком много на вашем пути, но вспомните поговорку "дело мастера боится". Чтобы преодолеть свой страх с ним надо встретиться. Денег будет хватать, но без излишеств. Кредиты и займы лучше не брать. В 2020 году для вас очень важно развитие.
Лев
Львам необходимо проявить творческую энергию по максимуму. Чем больше творчества в 2020 году, тем лучше перспективы. Реализация даст возможность хороших заработков. Хотя деньги будут поступать неравномерно, они все же будут.
Дева
Девам важно соблюдать принцип честных денег: любой аванс должен быть отработан. Не берите кредитов и не давайте в долг. Осторожнее с обещаниями, так как можете не исполнить их в силу зависимости от определенных людей и обстоятельств.
Весы
Весам придется вести активную конкурентную борьбу и укреплять свои позиции. Ситуация с финансами будет не очень стабильной, кредиты лучше не брать, в долг не давать.
Скорпион
Девиз Скорпионов на 2020 год – "соблюдай формальности". Необходимо проверять все документы, следовать инструкции. Возможно получение льгот от крупных структур. Кредиты брать можно, но обязательно фиксировать все юридические моменты и перепроверять условия договора.
Стрелец
Хорошие перспективы на 2020 год у Стрельцов. Необходимо использовать все резервы и применить все свои силы для достижения целей. Стрессов будет много, что может негативно сказаться на здоровье. Поберегите себя. На счет денег не переживайте, их будет предостаточно. Без проблем можно брать кредиты.
Козерог
Гармония и соразмерность – вот девиз Козерогов на грядущий 2020 год. Деньги будут радовать вас своим присутствием, можно будет брать кредиты, брать и давать в долг. Вполне вероятны возможности для выхода на новый уровень. Совет: ищите компромиссы при взаимодействии, гармонию в отношениях – и тогда все получится.
Водолей
К сожалению, родившимся под этим знаком придется пройти через ряд неприятных ситуаций. Необходимо разобраться с кем вы работаете. Никому не доверяйте, опасайтесь действий со стороны недоброжелателей. Не берите кредиты и не давайте в долг, и продолжайте верить в лучшее!
Рыбы
В 2020 году Рыб ожидает движение вперед. Вы должны быть быстрыми и подвижными, решения надо будет принимать быстро. Ставьте высокую планку. Объемы денег будут напрямую зависеть от вашей активности. И помните, что в 2020 году мы работаем на перспективу, так что достижения – еще не финиш.
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