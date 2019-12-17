Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака

Немного магии – можно узнать что нас ждет в будущем. Судя по​ всему, 2020 год обещает быть интересным.

"Для расклада я использовала колоду карт Таро​ гномов, рассказывает таролог Елена Еж. -​ Эта​ ​ колода​ хорошо применима​ к​ теме денег, работы и бизнеса. Основная карта для всех знаков Зодиака в аспекте денег и работы указывает на хорошую ситуацию для развития. Результаты, правда, будут чуть позже, чем мы думаем. Но могут оказаться гораздо лучше наших ожиданий. Необходимо увидеть перспективы и действовать с учетом будущего, отбросить шаблоны и стереотипы".​

Овен

Для Овнов открыты все дороги. Тема власти, карьеры и денег будет на первом месте, и удача будет сопутствовать вам. Однако, брать кредиты и давать в долг нежелательно. Нельзя допускать халатность и безответственность. Контроль и еще раз контроль.

Телец

Тельцам в наступающем году следует проявить осторожность и осмотрительность. Не следует брать кредиты, копить долги. Учитывая общий прогноз, можно сказать, что многие события будут тренировать и закалять вас. Не стоит бояться делать ошибки. Учитесь делать правильные выводы и исправлять ситуацию.

​Близнецы

Близнецам должно особенно повезти в новом году. Ожидается прирост имущества, имеет смысл делать приобретения, инвестиции. Кредиты можно брать для сделок, которые увеличат ваш капитал. А вот в долг лучше не давать, так как деньги могут не вернуться к вам. Помните, что богатство – это ответственность, а прирост богатства —​ рост ответственности.

Рак

​Иногда Ракам будет казаться, что​ трудностей и сложностей слишком много на вашем пути, но вспомните поговорку "дело мастера боится". Чтобы преодолеть свой страх с ним надо встретиться. Денег будет хватать, но без излишеств. Кредиты и займы лучше не брать. В 2020 году для вас очень важно развитие.

Лев

Львам необходимо проявить творческую энергию по​ максимуму. Чем больше творчества в 2020 году, тем лучше перспективы. Реализация даст возможность хороших заработков. Хотя деньги будут поступать неравномерно, они все же будут.​

Дева

Девам важно соблюдать принцип честных денег: любой аванс должен быть отработан. Не берите кредитов​ и не давайте в долг.​ Осторожнее с обещаниями, так как можете не исполнить их в силу зависимости от определенных людей и обстоятельств.​

Весы

Весам придется вести активную конкурентную борьбу и укреплять свои позиции.​ Ситуация с финансами будет не очень стабильной, кредиты лучше не брать, в долг не давать.​

​Скорпион

Девиз Скорпионов на 2020 год – "соблюдай формальности". Необходимо проверять все документы, следовать инструкции. Возможно получение льгот от крупных структур. Кредиты брать можно, но обязательно фиксировать все юридические моменты и перепроверять условия договора.

​Стрелец

Хорошие перспективы на 2020 год у Стрельцов. Необходимо использовать все резервы и применить все свои силы для достижения целей.​ Стрессов будет много, что может негативно сказаться на здоровье. Поберегите себя.​ ​На счет денег​ не переживайте, их будет предостаточно. Без проблем​ ​ можно брать кредиты.

Козерог

Гармония и соразмерность – вот девиз Козерогов на грядущий 2020 год. Деньги будут радовать вас своим присутствием, можно будет брать кредиты, брать и давать в долг. Вполне вероятны возможности для выхода на новый уровень. Совет: ищите компромиссы при взаимодействии, гармонию в отношениях – и тогда все получится.

​Водолей

К сожалению, родившимся под этим знаком придется пройти через ряд неприятных ситуаций. Необходимо разобраться с кем вы работаете. Никому не доверяйте, опасайтесь действий со стороны недоброжелателей. Не берите кредиты и не давайте в долг, и продолжайте верить в лучшее!

Рыбы

В 2020 году Рыб ожидает движение вперед. Вы должны быть быстрыми и подвижными, решения надо будет принимать быстро. Ставьте высокую планку. Объемы денег будут напрямую зависеть от вашей активности.​ И помните, что в 2020 году​ мы работаем на перспективу, так что достижения – еще не финиш.