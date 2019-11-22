Совет на выходные 23-24 ноября 2019 года

"В первую очередь задуматься нужно
тем, кто собрался выступать сам. Морально подготовьтесь к тому, что все может
пойти не так, как вы рассчитывали, – предупреждает синхролог Наталья Ковалева. –
Постарайтесь быть собранными и внимательными, но, при этом, гибкими и
расслабленными, чтобы при возникновении внештатной ситуации не впадать в панику
и не принимать все слишком близко к сердцу. Залогом успеха будет ваша
уверенность в себе".
Загвоздка будет заключаться в том, что как раз с уверенностью у многих могут возникнуть проблемы. Помните: что бы ни случилось, вы все можете! Повторяйте это про себя как мантру, сохраняйте спокойствие в любой ситуации, и все у вас получится.
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