Все очень серьезно: мир ждут страшные военные угрозы

Даже если просто бегло просмотреть учебник истории, то может сложиться впечатление, что все свое существование человеческая цивилизация занималась исключительно самоуничтожением, постепенно доводя его методы до идеала. Сейчас, когда в мире достаточно ядерного оружия, чтобы в один момент стереть с лица Земли вообще все живое, проблема вооруженных конфликтов стоит особенно остро. Проблем добавляет и геополитическая нестабильность, провоцирующая конфликты крупных держав из-за столкновения интересов в тех или иных регионах.

Чтобы узнать, не готовит ли 2019 год жителям Земли страшную войну, "Дни.ру" обратились к тарологу, ясновидящей Марианне Абравитовой. "Война уже идет, и давно. Все страны НАТО воюют, но, правда, не на своих территориях. Все они участвуют в боевых действиях. У нас в России войны не будет", – заметила она.

"Хочу отметить, что я вижу очень серьезную и острую ситуацию на границе с Афганистаном. Все силы будут брошены туда. Если это не остановить, то все это может выльется в серьезные боевые действия с которыми в последствии будет очень сложно справится. Все будет как лавина", – предупредила экстрасенс.

"Обострения и конфликты между разными силами будут много где происходить, но в рамках таких же, как в этом году. Все мы понимаем, что далеко не о всех событиях мы знаем. Атомное оружие применяться не будет. Заражения всей планеты я также не вижу", – рассказала Марианна Абравитова.

"Другой вопрос относительно химических атак. Их будет большое количество в разных частях. Вижу биологическое заражение, появление новых видов бактерий. Человечество применит новый вид климатического оружия. Это либо землетрясения, либо наводнения, либо ураганы. То, что является направленным действием. Люди разрабатывают специальные системы, которые заставляют природу реагировать таким образом", – уверена ясновидящая.

"Да все это очень серьезно. Но хочу сказать, что наш мир движется совершенно не к благостным моментам. Все затягивается в воронку, все ведет к конфликтам и к военным обострениям. Но атомной войны не будет. Все же люди не до конца потеряли моральные принципы и боятся сделать такой шаг, который уничтожит все живое на Земле", – заключила Марианна Абравитова.

