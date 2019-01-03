Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на ноябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Четверг 3 января
Лента новостей
08:12
Цымбалюк-Романовская поплатилась за связь с Борисовым
06:55
Юлианна Караулова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:02
Александр Панайотов поздравил "Дни.Ру" с новым годом
22:19
Николая Дроздова срочно доставили в больницу
21:39
Душераздирающие подробности последних дней Кельми
21:35
Топ-10 знаменитых перлов политиков
21:08
Умер Крис Кельми
20:15
Выскочка Меган Маркл побила новорожденного сына Кейт Миддлтон
17:12
Жители Раменок обвинили активистов в проплаченных акциях
16:40
Малахов рассекретил интимную тайну Понаровской
16:19
Решившую нажиться на России Ротару затащили на Первый канал
15:57
На месте рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли тела двух детей
15:38
Звездные красотки показали волосатые руки
15:22
Лишившийся ребенка Кержаков сбежал из России
15:13
Участники лотереи "Русское лото" стали мультимиллионерами
15:00
В Москве умер известный актер
14:25
Тимати поженили на любовнице
13:51
"Свинья": На красавицу Боярскую напали после вторых родов
13:19
"Сколько можно издеваться над артистами": За опозоренного Петросяна вступились
13:04
Под завалами в Магнитогорске нашли тела еще двух людей
12:32
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
11:51
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
11:12
Число погибших в Магнитогорске достигло 16 человек
11:00
Изгнанная из "Дома-2" эскортница снялась полностью голой (фото)
10:25
"Началась интоксикация": Мария Кожевникова попала под капельницу
07:03
Анита Цой поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:06
Никас Сафронов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:42
Россия и Бразилия укрепляют межпарламентские связи
20:35
Киркоров, Навка и Крид: народ онемел от странной "Новогодней ночи на Первом"
20:24
Что будет с курсом рубля в новом году
18:17
Володин пригласил испанских парламентариев в Москву
18:11
Разыгрывающая ужасную болезнь звезда "Дома-2" отменила свадьбу ради миллиона
16:23
Эффектная Меган Маркл затмила новорожденного сына Кейт Миддлтон
14:58
Как пережить новогодние каникулы
12:31
Обрушение моста в парке Горького попало на видео
12:10
Очередной удар: Лорак обошла еще одна соперница
10:42
Караченцов оскандалился после смерти и взлетел до небес
08:12
Трагическая история Сергея Зверева заставила рыдать всю Россию
07:07
Дмитрий Колдун поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:07
Что ждет Украину в 2019 году
23:45
К чему снится Снегурочка
23:10
Алена Свиридова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
19:09
Запрещенный Киркоров подложил свинью судьям украинского телешоу
18:06
Украинцы устроили гнусную провокацию после трагедии в Магнитогорске
17:52
"Я счастлива и любима": Собчак встретит Новый год без мужа
17:06
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
16:53
Лазарев разбил зализывающего сердечные раны Билана
16:26
Володин встретит Новый год на борту самолета
16:06
Опубликовано новогоднее обращение Путина
16:00
Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
15:27
"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"
15:02
Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
14:51
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов
14:36
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
14:01
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
13:30
Прижимающая девушку Глюк’oZа попалась на лжи
13:22
В Москве задержали американского шпиона
12:58
Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады
12:46
В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую
12:17
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
11:57
Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова
11:11
Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова
10:51
Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл
10:21
Подъезд сложился, как карточный домик: очевидец о взрыве в Магнитогорске
09:21
Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, десятки пострадавших под завалами
07:29
Звезда "Дома-2" беспринципно наживается на грязи
07:05
Главный Дед Мороз страны поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:13
Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году
01:10
Главные политические счастливчики 2018 года
23:54
К чему снится новогоднее обращение президента
23:09
Интарс Бусулис поздравил "Дни.ру" с Новым годом
20:11
"Измены не было!": Собчак нашли нелепое оправдание
20:10
Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
18:00
Потратившая бешеную сумму Седокова встретит Новый год на работе
17:34
Михалкова поставила жирную точку в расколе "Уральских пельменей"
17:27
"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
16:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 декабря 2018 года
16:27
Неузнаваемого мужа Александровой приняли за Овечкина
16:17
В центре Петербурга охранники избили посетителя бара
15:59
Задержан убийца похищенной на машине москвички
15:36
Подурневшей Джулии Робертс поставили неутешительный диагноз
15:24
Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать
15:06
Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой
14:52
Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом
14:07
Волочкова в образе Пугачевой сделала громкое заявление о любимом мужчине
13:42
"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму
13:17
"Аж согнулась": на Рудковскую напали в канун праздника
13:06
Суеверная Боня покинула Россию перед Новым годом
12:33
"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову
12:00
Ведущий "Дома-2" вывел на чистую воду шарлатанов из "Школы экстрасенсов"
11:44
"Приготовил подарочек": сын предъявил жуков ошарашенному Галкину
11:17
Брыльска дала по рукам очарованному Боярскому
11:08
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
10:59
Как избежать обжорства на новогодних каникулах
10:35
Сидит и караулит: любовницу Тимати преследует безумец
10:15
Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона
10:02
Павел Буре в третий раз стал отцом
07:02
Жасмин поздравила "Дни.ру" с Новым годом
06:09
Потерявшая ребенка в тюрьме звезда шоу "Дом-2" жалеет о набранных килограммах
06:08
К чему снятся бенгальские огни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Киркоров, Навка и Крид: народ онемел от странной "Новогодней ночи на Первом"
"Сколько можно издеваться над артистами": За опозоренного Петросяна вступились
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Жители Раменок обвинили активистов в проплаченных акциях
"Целовались на людях": Собчак встретила Новый год с Богомоловым
Караченцов оскандалился после смерти и взлетел до небес
Гороскоп

Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе

Фото: Дни.ру
С 6 января начинается лунный месяц Водолей, который продлится до 5 февраля. Традиционно считается, что этим месяцем управляет Сатурн, а помогает ему мятежный Уран, который, кстати, нагнетает революционные настроения в обществе, отвечает за глобальные изменения и влияет на энергетику.  
прочитано 459 раз

Прогноз на месяц Водолей для "Дни.ру" составила личный астролог звезд и бизнесменов Яэль Ярдени.

ОВЕН

В этом месяце вы почувствуете себя очень уверенно, даже воинственно, и действительно будете готовы к вызовам Марса, который оказывает сильное влияние на вас в первой половине месяца. Вам  будет сопутствовать необыкновенное вдохновение, это время больших планов! Остерегайтесь неожиданных реакций со стороны окружения в этом месяце, поскольку на вас также оказывает давление Уран. Что бы ни происходило, сохраняйте спокойствие, боритесь и будьте последовательны. Ваши проблемы решатся в ближайшее время. Внимательнее отнеситесь к финансовым делам, в это время особенно вероятны ошибки. Поскольку Венера находится в квадратуре к вашему знаку в Козероге, то лучшие друзья в любви – простота и смирение.

ТЕЛЕЦ

Отличное время для удачных финансовых проектов, но вы должны отойти от привычных схем. Пришло время заложить фундамент – понять, какую карьеру вы на самом деле хотите построить. Наконец-то появится возможность изменить то, что вы давно собирались: все отжившее сейчас как красная тряпка для быка. Прошлое должно остаться в прошлом. Отправляйтесь на поиски новых проектов и приключений. Венера, управитель вашего созвездия, будет толкать на ревность, но не поддавайтесь, это чувство может испортить даже лучшие из отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

В этом месяце вас ждет множество новых контактов и отличные возможности для совместной работы. Новые знакомые подарят невероятные знания, но для того, чтобы получить их, вам надо будет научиться слушать. Пришло время инвестировать в собственные ресурсы, в те вещи, в которые вы по-настоящему верите. Держитесь подальше от больших драм, и пусть ветер укажет вам верное направление. Возможно, вы наладите контакты с некоторыми родственниками, с которыми были в ссоре, и получите их поддержку. В любви ожидаются взлеты и падения, разногласия и споры. Это время отлично подойдет для того, чтобы прояснить ситуацию, но старайтесь не принимать поспешных решений.

РАК

Двигайтесь медленно, но верно. Помните о терпении и тщательности. В этом месяце вы можете совершить настоящий духовный прыжок, космос будет способствовать полному обновлению. Вы не всегда будете чувствовать себя комфортно из-за некоторых конфликтов, которые, как будет казаться, угрожают безопасности. Однако сейчас вашу уверенность может укрепить только то, что вы сами встанете на свою защиту. В этом месяце вы можете заработать круглую сумму. В любви старайтесь бороться за то, чего вы хотите больше всего. В будущем вас ждет множество благословений. Если вы одиноки, то воспользуйтесь этим шансом!

ЛЕВ

Поскольку Водолей – это ваша обратная сторона, высвободите свою силу и энергию, и тогда вы приумножите их! Пришло время пересмотреть все отношения, ведь теперь вы сияете ярче. Старайтесь не переусердствовать, придерживайтесь консервативных инвестиций. Любовь с первого взгляда в это время может быть обманчива: не верьте своим глазам. У вас должна быть предельная ясность относительно того, что вы хотите дать, а что желаете получить в любовных отношениях.

ДЕВА

Ваше поле боя  в этом месяце – это карьера. Возможно, придется вступить в соревнование с кем-то из коллег. Главное, сохраняйте терпение, не надо бурных реакций, поскольку вы особенно склонны к осуждению именно сейчас. Доверяйте вселенной и плывите по течению. Скоро вы увидите ситуацию со всей ясностью и поймете, когда вам нужно придерживаться чего-то, а когда отпускать. Сделайте любимому человеку сюрприз. Отправляйтесь в путешествие, которое укрепит вашу любовь.

ВЕСЫ

Новые партнеры и новые паттерны будут снова и снова появляться в вашей жизни, чтобы остаться на долгое время. Не стоит выступать от лица тех, в ком вы не уверены. Несмотря на то, что всплывут некоторые проблемы, связанные с лояльностью и уверенностью, вы будете очень сильны. Это время – фантастическая возможность для вас переоценить все отношения, в особенности отношения с самим собой. Найдите время на то, чтобы снять стресс. Не стоит приносить рабочие проблемы домой, чтобы не создавать лишних сложностей.

СКОРПИОН

Прямо сейчас Венера находится в Козероге, земная энергия которого в сочетании с вашей целенаправленной силой поможет свернуть горы. Пришло время оглянуться назад, чтобы пересмотреть и немного реорганизовать свою жизнь. Используйте это время правильно: восстанавливайте, а не манипулируйте. Примите мысли и воспоминания о прошлом, и вы сможете построить новую жизнь с большей страстью. Сейчас у вас есть шанс превратить негативный опыт в настоящее благословение! Помните, что не стоит давать волю своей ревности. Не стоит искать добра от добра. Это отличное время для того, чтобы окунуться в любовь с головой. Определенно вам не будет скучно.

СТРЕЛЕЦ

Юпитер будет превозносить вас, добавляя самоуверенности. Он не стоит отрываться от реальности. Постарайтесь найти твердую почву под ногами. В этом месяце ищите поддержки у земных знаков, которые смогут гармонизировать вас и дать хороший совет. Вселенная способствует погружению в себя и осознанию значимости собственной жизни. Как известно, вы любите путешествовать, но в этом месяце ваши путешествия должны быть скорее внутренними. Тогда вы сможете больше узнать о себе, что поможет лучше ориентироваться. В личных отношениях что-то явно назревает, потому будьте во всеоружии.

КОЗЕРОГ

Сатурн делает вас сильнее, а ваш взгляд на жизнь более ясным и четким. Не стоит концентрироваться на том, как трудно чего-то достичь, и как много времени на это уходит. Когда Марс находится в вашем знаке, вы становитесь очень воодушевлены, практически неудержимы. Вы на верном пути, развивайте инновационные направления, используйте ваши таланты и ресурсы. В любви постарайтесь раскрыть свой внутренний романтизм. Пришло время почувствовать свободу и проявить свою истинную натуру.

ВОДОЛЕЙ

Вы – звезда этого месяца! Вы начинаете глубже понимать себя, что не может не радовать. Это время для того, чтобы раскрыть свой замечательный потенциал, любить и ценить самих себя в этих изменениях. Мечтайте о большем, устройте революцию в своей жизни! В работе ставьте новые цели, но убедитесь, что ваши коллеги на одной волне с вами. Если говорить о личном, то пришло время показать партнеру, что вы заботитесь о нем, и укрепить вашу связь.

РЫБЫ

Продолжайте строить планы до начала марта, времени перехода на новый уровень. Работать вы будете с большим вдохновением, источая яркий свет. Поскольку вы особенно чувствительны и интуитивны в этом месяце, нужно позаботиться о личных границах – пока вы уязвимы. Распоряжайтесь деньгами с умом, пользуйтесь профессиональными советами. Это время, когда ваша любовь может выйти на следующий уровень. Не беспокойтесь, вы сами поймете, когда наступит нужный момент.

3 января 2019, 07:24

комментарии

Политика

Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Почему близкие бросили умирать алкоголика Кельми в одиночестве
Душераздирающие подробности последних дней Кельми
Выскочка Меган Маркл побила новорожденного сына Кейт Миддлтон
Народное достояние: атаку на любимую новогоднюю традицию россиян отбили

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Сколько можно издеваться над артистами": За опозоренного Петросяна вступились

Телевизионные новогодние огоньки в очередной раз возмутили зрителей
Шоу-бизнес

Изгнанная из "Дома-2" эскортница снялась полностью голой (фото)

Марго Овсянникова поделилась откровенным снимком со своими подписчиками в Instagram
Шоу-бизнес

Мертвого Задорнова втянули в новый скандал

Речь идет о правах на наследие юмориста
Шоу-бизнес

"Свинья": На красавицу Боярскую напали после вторых родов

Актриса поделилась семейным фото

Гороскоп

Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе
Ненужная вещь: Меланью Трамп ждет незавидная судьба
"Драки, скандалы и травмы": "Дом-2" продолжит возмущать россиян
Гороскоп на 2019 год

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru