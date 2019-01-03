Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе

С 6 января начинается лунный месяц Водолей, который продлится до 5 февраля. Традиционно считается, что этим месяцем управляет Сатурн, а помогает ему мятежный Уран, который, кстати, нагнетает революционные настроения в обществе, отвечает за глобальные изменения и влияет на энергетику.

Прогноз на месяц Водолей для "Дни.ру" составила личный астролог звезд и бизнесменов Яэль Ярдени.

ОВЕН

В этом месяце вы почувствуете себя очень уверенно, даже воинственно, и действительно будете готовы к вызовам Марса, который оказывает сильное влияние на вас в первой половине месяца. Вам будет сопутствовать необыкновенное вдохновение, это время больших планов! Остерегайтесь неожиданных реакций со стороны окружения в этом месяце, поскольку на вас также оказывает давление Уран. Что бы ни происходило, сохраняйте спокойствие, боритесь и будьте последовательны. Ваши проблемы решатся в ближайшее время. Внимательнее отнеситесь к финансовым делам, в это время особенно вероятны ошибки. Поскольку Венера находится в квадратуре к вашему знаку в Козероге, то лучшие друзья в любви – простота и смирение.

ТЕЛЕЦ

Отличное время для удачных финансовых проектов, но вы должны отойти от привычных схем. Пришло время заложить фундамент – понять, какую карьеру вы на самом деле хотите построить. Наконец-то появится возможность изменить то, что вы давно собирались: все отжившее сейчас как красная тряпка для быка. Прошлое должно остаться в прошлом. Отправляйтесь на поиски новых проектов и приключений. Венера, управитель вашего созвездия, будет толкать на ревность, но не поддавайтесь, это чувство может испортить даже лучшие из отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

В этом месяце вас ждет множество новых контактов и отличные возможности для совместной работы. Новые знакомые подарят невероятные знания, но для того, чтобы получить их, вам надо будет научиться слушать. Пришло время инвестировать в собственные ресурсы, в те вещи, в которые вы по-настоящему верите. Держитесь подальше от больших драм, и пусть ветер укажет вам верное направление. Возможно, вы наладите контакты с некоторыми родственниками, с которыми были в ссоре, и получите их поддержку. В любви ожидаются взлеты и падения, разногласия и споры. Это время отлично подойдет для того, чтобы прояснить ситуацию, но старайтесь не принимать поспешных решений.

РАК

Двигайтесь медленно, но верно. Помните о терпении и тщательности. В этом месяце вы можете совершить настоящий духовный прыжок, космос будет способствовать полному обновлению. Вы не всегда будете чувствовать себя комфортно из-за некоторых конфликтов, которые, как будет казаться, угрожают безопасности. Однако сейчас вашу уверенность может укрепить только то, что вы сами встанете на свою защиту. В этом месяце вы можете заработать круглую сумму. В любви старайтесь бороться за то, чего вы хотите больше всего. В будущем вас ждет множество благословений. Если вы одиноки, то воспользуйтесь этим шансом!

ЛЕВ

Поскольку Водолей – это ваша обратная сторона, высвободите свою силу и энергию, и тогда вы приумножите их! Пришло время пересмотреть все отношения, ведь теперь вы сияете ярче. Старайтесь не переусердствовать, придерживайтесь консервативных инвестиций. Любовь с первого взгляда в это время может быть обманчива: не верьте своим глазам. У вас должна быть предельная ясность относительно того, что вы хотите дать, а что желаете получить в любовных отношениях.

ДЕВА

Ваше поле боя в этом месяце – это карьера. Возможно, придется вступить в соревнование с кем-то из коллег. Главное, сохраняйте терпение, не надо бурных реакций, поскольку вы особенно склонны к осуждению именно сейчас. Доверяйте вселенной и плывите по течению. Скоро вы увидите ситуацию со всей ясностью и поймете, когда вам нужно придерживаться чего-то, а когда отпускать. Сделайте любимому человеку сюрприз. Отправляйтесь в путешествие, которое укрепит вашу любовь.

ВЕСЫ

Новые партнеры и новые паттерны будут снова и снова появляться в вашей жизни, чтобы остаться на долгое время. Не стоит выступать от лица тех, в ком вы не уверены. Несмотря на то, что всплывут некоторые проблемы, связанные с лояльностью и уверенностью, вы будете очень сильны. Это время – фантастическая возможность для вас переоценить все отношения, в особенности отношения с самим собой. Найдите время на то, чтобы снять стресс. Не стоит приносить рабочие проблемы домой, чтобы не создавать лишних сложностей.

СКОРПИОН

Прямо сейчас Венера находится в Козероге, земная энергия которого в сочетании с вашей целенаправленной силой поможет свернуть горы. Пришло время оглянуться назад, чтобы пересмотреть и немного реорганизовать свою жизнь. Используйте это время правильно: восстанавливайте, а не манипулируйте. Примите мысли и воспоминания о прошлом, и вы сможете построить новую жизнь с большей страстью. Сейчас у вас есть шанс превратить негативный опыт в настоящее благословение! Помните, что не стоит давать волю своей ревности. Не стоит искать добра от добра. Это отличное время для того, чтобы окунуться в любовь с головой. Определенно вам не будет скучно.

СТРЕЛЕЦ

Юпитер будет превозносить вас, добавляя самоуверенности. Он не стоит отрываться от реальности. Постарайтесь найти твердую почву под ногами. В этом месяце ищите поддержки у земных знаков, которые смогут гармонизировать вас и дать хороший совет. Вселенная способствует погружению в себя и осознанию значимости собственной жизни. Как известно, вы любите путешествовать, но в этом месяце ваши путешествия должны быть скорее внутренними. Тогда вы сможете больше узнать о себе, что поможет лучше ориентироваться. В личных отношениях что-то явно назревает, потому будьте во всеоружии.

КОЗЕРОГ

Сатурн делает вас сильнее, а ваш взгляд на жизнь более ясным и четким. Не стоит концентрироваться на том, как трудно чего-то достичь, и как много времени на это уходит. Когда Марс находится в вашем знаке, вы становитесь очень воодушевлены, практически неудержимы. Вы на верном пути, развивайте инновационные направления, используйте ваши таланты и ресурсы. В любви постарайтесь раскрыть свой внутренний романтизм. Пришло время почувствовать свободу и проявить свою истинную натуру.

ВОДОЛЕЙ

Вы – звезда этого месяца! Вы начинаете глубже понимать себя, что не может не радовать. Это время для того, чтобы раскрыть свой замечательный потенциал, любить и ценить самих себя в этих изменениях. Мечтайте о большем, устройте революцию в своей жизни! В работе ставьте новые цели, но убедитесь, что ваши коллеги на одной волне с вами. Если говорить о личном, то пришло время показать партнеру, что вы заботитесь о нем, и укрепить вашу связь.

РЫБЫ

Продолжайте строить планы до начала марта, времени перехода на новый уровень. Работать вы будете с большим вдохновением, источая яркий свет. Поскольку вы особенно чувствительны и интуитивны в этом месяце, нужно позаботиться о личных границах – пока вы уязвимы. Распоряжайтесь деньгами с умом, пользуйтесь профессиональными советами. Это время, когда ваша любовь может выйти на следующий уровень. Не беспокойтесь, вы сами поймете, когда наступит нужный момент.