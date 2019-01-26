Совет на выходные 26-27 января 2019 года
"Можно поучаствовать в какой-то массовой акции, в которой люди объединяются в поддержку некой идеи. Не менее полезно задумать и реализовать нечто интересное для членов вашей семьи так, чтобы все получили удовольствие и могли в процессе ощутить себя ее частью. Дни встречи выпускников, встречи старых друзей, семейные поездки, наравне с участием в шахматных турнирах, посещение фестивалей имеют все шансы быть успешными и принести удовлетворение и энергетический подъем", – рассказала "Дни.ру" синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Подумайте, что близко именно вам и не ограничивайте свои порывы. Удачной идеей будет вложить в процесс какие-то ресурсы, которыми вы обладаете (финансовые, временные, энергетические). Например, благоприятно будет участие в мероприятиях, посвященных сбору средств в пользу того, что действительно близко вашему сердцу.
Актриса заявила, что ее превратно поняли
Примадонна запретила партнеру говорить о сексе с ней
Пышка горько пожалела о своих заявлениях
Артист обвинил журналиста в подтасовке фактов