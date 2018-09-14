Совет на выходные, 15-16 сентября 2018 года

В эти выходные стоит выйти за рамки наших автоматических реакций и действий, а это, в свою очередь, предполагает умение осознавать свои поступки, а не двигаться по накатанной тропинке.



"Умение делать что-то на автомате – это не всегда плохо. Проблема в том, что слишком много действий и решений перекочевывают у нас в автоматический режим, что начинает приносить вред. Именно на это и нужно будет обратить внимание в эти выходные", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.



Прежде чем принять какие-то мало-мальски важные решения или сделать выбор, желательно сделать паузу внутри себя. Хорошей идеей будет задать себе вопросы: "Зачем я собираюсь это сделать?", "Я действительно хочу этого или просто привык и не могу отказаться?", "Устраивают ли меня последствия того, что я собираюсь сделать?" Ответив для себя на вопросы подобного рода, можно уже с новыми знаниями перейти к какому-то действию.

Особенно важно будет обращать внимание на то, что мы пытаемся сделать на автомате в общении с детьми, в романтических отношениях, а также в вопросах, так или иначе затрагивающих творчество. Весьма полезно вспомнить нехитрое правило – досчитайте до десяти, прежде чем что-то сказать в сердцах и не подумав.