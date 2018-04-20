Совет на выходные 21-22 апреля 2018 года
"Отличной идеей будет самому поменять хоть что-нибудь в своей жизни. Энергия этих дней вдохнет в нас решимость и поможет сделать то, на что решиться ужасно страшно. Отбросьте сомнения и вперед. Если вам давно хотелось что-то поменять, знайте, что сейчас самое время", – советует читателям Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
По словам эксперта, особенно удачными окажутся значимые и глубокие жизненные изменения, поэтому сделать в эти выходные то, что субъективно ощущается вами как прыжок в пропасть с закрытыми глазами, является просто великолепной идеей. Кроме того, вполне вероятно, что сделанный в эти дни даже небольшой, но выраженный, шажок в нужном направлении, запустит череду полезных и благоприятных для вас перемен.
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